Στον καθαρό ουρανό πάνω από την Ιορδανία το βράδυ της Δευτέρας, ένας Βρετανός πιλότος F-35 έγραψε ένα μικρό κομμάτι ιστορίας. Πετώντας για τέσσερις ώρες μαζί με δύο μαχητικά Typhoon, το ραντάρ εντόπισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed. Ο εκπαιδευτής τακτικής της μοίρας – του οποίου το όνομα δεν αποκαλύπτεται από τον Guardian – κατέρριψε τα drones με δύο πυραύλους ASRAAM.

Με τον τρόπο αυτό έγινε ο πρώτος πιλότος της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) που καταρρίπτει στόχο σε πραγματική μάχη με το stealth μαχητικό F-35. Όπως είπε ο ίδιος, η επιχείρηση είχε πολύ υψηλό ρίσκο, καθώς σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πληγεί κατά λάθος φιλικός στόχος.

«Υπάρχουν πολλά μέσα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που κινούνται προς και από την περιοχή επιχειρήσεων. Έτσι ανησυχώ ιδιαίτερα για τη σωστή αναγνώριση του στόχου πριν ανοίξω πυρ», ανέφερε. Όπως εξήγησε, ο ίδιος και τα Typhoon είχαν αρκετό χρόνο στον αέρα ώστε να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των drones πριν τα καταρρίψουν.

Δεν υπήρξε στιγμή πανηγυρισμού, πρόσθεσε. Η άμεση προτεραιότητα ήταν να επαναπροσανατολίσουν το αεροσκάφος για να βεβαιωθούν ότι δεν υπήρχαν άλλα drones στην περιοχή.

Ο πιλότος επιχειρούσε από τη βρετανική βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, η οποία είχε δεχθεί επίθεση με drone το βράδυ της Κυριακής.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το drone πιθανότατα εκτοξεύθηκε από τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, και στόχευε υπόστεγο όπου σταθμεύουν αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Το συγκεκριμένο drone κατάφερε να αποφύγει τα συστήματα άμυνας της βάσης, πιθανότατα λόγω του μικρού μεγέθους και της χαμηλής ταχύτητάς του. Ο πιλότος σημείωσε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν και την αναχαίτισή τους ιδιαίτερα δύσκολη.

Τις τελευταίες 24 ώρες στη βάση έχουν σημειωθεί τρεις συναγερμοί για πιθανή πυραυλική επίθεση, όλοι όμως αποδείχθηκαν ψευδείς. Παρά την ένταση, όταν οι πιλότοι επέστρεψαν τα ξημερώματα στη βάση, μοιράστηκαν μια μπύρα Keo, την τοπική κυπριακή μάρκα.

«Ήπιαμε μία μπύρα την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος και μετά πήγα για ύπνο, γιατί την επόμενη ημέρα είχα πάλι υπηρεσία», είπε. «Ο ρυθμός επιχειρήσεων είναι πολύ υψηλός αυτή τη στιγμή. Όταν όλα αυτά τελειώσουν, τότε σίγουρα θα γιορτάσουμε όπως πρέπει».

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή