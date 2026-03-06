Απώλειες για το φυσικό αέριο την Παρασκευή - To πετρέλαιο προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 2022

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν για την Παρασκευή οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας της Ολλανδίας, κινούμενες ωστόσο σε ισχυρότατη άνοδο για την εβδομάδα εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών που αυτός προκαλεί για τον περιορισμό της ενεργειακής προσφοράς διεθνώς.

Μετά από τις 09:15 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Απριλίου- υποχωρούσαν 3,9% στα 48,99 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σε επίπεδο εβδομάδας κινούνται προς άνοδο 55%.

Από την περασμένη Παρασκευή, προτού ξεκινούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έχουν κερδίσει 17,7 ευρώ, φτάνοντας πρόσκαιρα μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα ακόμα και τα επίπεδα των 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πετρέλαιο

Εξάλλου, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν απώλειες την Παρασκευή αλλά οδεύουν προς τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους από το 2022 και την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα futures του Brent -παράδοσης Μαΐου- υποχωρούσαν 0,57% στα 85 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας σημειώνουν άνοδο μεγαλύτερη από 17%.

Τα futures του αμερικανικού αργού -παράδοσης Απριλίου- έπεφταν 0,56% στα 80,56 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας κινούνταν προς άνοδο 20%.

«Με κάθε μέρα που περνά, η διακοπή των δραστηριοτήτων στα Στενά του Ορμούζ θα έχει δύο σημαντικές επιπτώσεις στο πετρέλαιο: την αδυναμία αποθήκευσης 20 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα και την έλλειψη ροής προς τον κόσμο, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας», δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

Χρυσός και ασήμι

Στα πολύτιμα μέταλλα, τα futures του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- κέρδιζαν για την Παρασκευή κατά 0,94% στα 5.126 δολάρια ανά ουγγιά ενώ υποχωρούν κατά 2,36% σε επίπεδο εβδομάδας.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,6% στα 5.113 για την Παρασκευή, προς πτώση άνω του 3% για την εβδομάδα.

Τα futures του ασημιού -παράδοσης Μαΐου- κέρδιζαν 2,8% στα 84,52 δολάρια για την Παρασκευή, προς πτώση 9,3% για την εβδομάδα.

Η spot τιμή του ασημιού ανέβαινε 2,4% στα 84,24 δολάρια για την Παρασκευή, με απώλειες άνω του 10% σε επίπεδο εβδομάδας.