JMIC: Η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει διακοπεί σχεδόν εντελώς

Η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει διακοπεί σχεδόν εντελώς, υποστήριξε την Παρασκευή το βρετανικό Joint Maritime Information Center, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή είναι ιδιαίτερη κρίσιμη για την παγκόσμια ενέργεια, με τις εξελίξεις να επηρεάσουν τη μεταφορά σημαντικών εμπορευμάτων, από πετρέλαιο έως και λιπάσματα.

Σύμφωνα με την πολυεθνική ναυτική συμβουλευτική ομάδα, «οι διαμετακομίσεις έχουν μειωθεί σε μονοψήφια επίπεδα, με μόνο δύο επιβεβαιωμένες εμπορικές διαμετακομίσεις να έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες 24 ώρες».

Την Πέμπτη η συμβουλευτική εταιρεία Kpler ανέφερε η διακίνηση των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ είναι τώρα περίπου 90% χαμηλότερη από την προηγούμενη εβδομάδα

