Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να διακόψουν την πρόσβαση του Ιράν σε δισεκατομμύρια δολάρια που βρίσκονται στα ΗΑΕ, ανέφερε η Wall Steet Journal.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να παραλύσει την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο συνάλλαγμα και σε παγκόσμια εμπορικά δίκτυα, σε μια στιγμή που η οικονομία της επιδεινώνεται και η στρατιωτική σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση.

Οι αρχές των Εμιράτων έχουν προειδοποιήσει τους Ιρανούς αξιωματούχους ότι εξετάζεται ένα τέτοιο μέτρο, αν και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με το αν ή πότε θα ληφθεί η απόφαση, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Τα ΗΑΕ επιδιώκουν από καιρό να εξισορροπήσουν τη στρατηγική συμμαχία τους με τις ΗΠΑ και το γειτονικό Ιράν, αλλά οι επιθέσεις της Τεχεράνης κατά της χώρας του Κόλπου φαίνεται να προκαλούν επανεξέταση της πολιτικής τους.

Η πρωτεύουσα των ΗΑΕ, το Ντουμπάι, αποτελεί κρίσιμο χρηματοοικονομικό διάδρομο για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες που επιδιώκουν να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις, πωλώντας πετρέλαιο στο εξωτερικό και διοχετεύοντας τα έσοδα σε στρατιωτικά προγράμματα και περιφερειακούς αντιπροσώπους, σύμφωνα με το Atlantic Council.

Εταιρείες-«βιτρίνες» που είναι εγγεγραμμένες στις εκτεταμένες ελεύθερες ζώνες του Ντουμπάι καλύπτουν εδώ και χρόνια την προέλευση του ιρανικού πετρελαίου και των εμπορευμάτων. Άτυπες ανταλλακτήρια συναλλάγματος έχουν επίσης μεταφέρει κεφάλαια εκτός συνόρων, εκτός της εμβέλειας της συμβατικής τραπεζικής εποπτείας.

Οι ΗΠΑ πιέζουν τη χώρα του Κόλπου να διαλύσει αυτά τα δίκτυα. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επιβάλει κυρώσεις σε οντότητες με έδρα τα ΗΑΕ τα τελευταία χρόνια, με αξιωματούχους να επαναλαμβάνουν ότι η επιβολή των κυρώσεων εντός των ΗΑΕ δεν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα.

Στο πλαίσιο των αντιποίνων του κατά της κοινής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το Ιράν έχει στοχεύσει περισσότερα από 1.000 drones και πυραύλους εναντίον στόχων στα ΗΑΕ, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το δημοφιλές ξενοδοχείο Fairmont, καθώς και σε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο για κατάσχεση ιρανικών πλοίων, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται δύο αξιωματούχους που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή