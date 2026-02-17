Ιράν: Μερικό κλείσιμο του Ορμούζ από την Τεχεράνη, εν μέσω της έντασης με τις ΗΠΑ

Το Ιράν θα προχωρήσει την Τρίτη στο κλείσιμο ενός σημείου του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης και εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς συνεχίζονται οι διεργασίες στο παρασκήνιο και οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Υπολογίζεται πως περίπου του 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου περνάει από το Στενό, συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Οι ΗΠΑ, που τον Ιούνιο συμμετείχαν μαζί με το Ισραήλ στη βομβιστική επίθεση εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, έχουν αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν μπορεί να είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, στις οποίες μεσολαβεί το Ομάν, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για το θέμα και μίλησε στο Reuters, μαζί με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες της Γενεύης και ότι πιστεύει ότι η Τεχεράνη θέλει να καταλήξει σε συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θέλουν τις συνέπειες της μη επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One τη Δευτέρα. «Θα μπορούσαμε να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία αντί να στείλουμε τα B-2 για να καταστρέψουν το πυρηνικό τους δυναμικό. Και έπρεπε να στείλουμε τα B-2».

Το μήνυμα Χαμενεΐ

Αμέσως μετά την έναρξη των συνομιλιών, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να εξαναγκάσει την κυβέρνησή του να παραιτηθεί. Η δημοκρατία κυβερνάται από κληρικούς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να δεχτεί ένα τόσο ισχυρό χτύπημα που δεν μπορεί να σηκωθεί», δήλωσε, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη στο Reuters ότι η επιτυχία των συνομιλιών της Γενεύης εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ δεν θα προβάλουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις και από τη σοβαρότητα με την οποία θα αντιμετωπίσουν την άρση των καταστροφικών οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν τον έκτο γύρο συνομιλιών τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν ο σύμμαχος της Ουάσιγκτον, το Ισραήλ, ξεκίνησε μια εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν, στην οποία στη συνέχεια συμμετείχαν και αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 που χτύπησαν πυρηνικούς στόχους. Από τότε, η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι έχει σταματήσει τις δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι οι απόψεις της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα, την άρση των κυρώσεων και το πλαίσιο για οποιαδήποτε συμφωνία έχουν μεταφερθεί στην αμερικανική πλευρά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του πρέσβη του Ομάν στον ΟΗΕ, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έξω από την κατοικία ήταν ορατά ορισμένα αυτοκίνητα με ιρανικές διπλωματικές πινακίδες.

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για την πιθανότητα εβδομάδων επιχειρήσεων κατά του Ιράν, εάν ο Τραμπ διατάξει επίθεση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.