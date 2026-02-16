Ήπιες μεταβολές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην αρχή της εβδομάδας

Οριακές μεταβολές σημειώνουν για τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω αναμονής των επενδυτών για τις εξελίξεις αναφορικά με την ενεργειακή ζήτηση και προσφορά που «περνούν» μέσα από τις συζητήσεις για τη Μέση Ανατολή.

Μετά από τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα futures του Brent -παράδοσης Απριλίου- ήταν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 67,75 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του αμερικανικού αγού -παράδοσης Απριλίου- κέρδιζαν οριακά στα 62,75 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Μαρτίου- έχαναν 4,2% στα 31,12 ευρώ ανά μεαγαβατώρα.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το Ιράν επιδιώκει μια πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα αποφέρει οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, με επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και των ορυχείων και αγορές αεροσκαφών να βρίσκονται υπό συζήτηση, σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού διπλωμάτη την Κυριακή.

«Με τις δύο πλευρές να αναμένεται να παραμείνουν σταθερές στις βασικές τους κόκκινες γραμμές, οι προσδοκίες για την επίτευξη συμφωνίας είναι χαμηλές και αυτό πιθανότατα είναι η ηρεμία πριν από την καταιγίδα», δήλωσε ο αναλυτής της IG Market, Τόνι Συκαμόρ