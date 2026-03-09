Axios, CNBC

Η κατακόρυφη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος παγκοσμίως.

Πληροφορίες του αμερικανικού Axios την Κυριακή ανέφεραν πως οι επιθέσεις του Ισραήλ σε 30 εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων του Ιράν το Σάββατο προκάλεσαν ενστάσεις από τις ΗΠΑ, στην πρώτη σημαντική διαφωνία μεταξύ των δύο συμμάχων από την έναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Axios πρόσθεσε πως ΗΠΑ ανησυχούν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές θα μπορούσαν να συσπειρώσουν την ιρανική κοινωνία προς υποστήριξη του καθεστώτος της Τεχεράνης, και ανεβάζοντας τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.

Ακόμα, το πρακτορείο υποστηρίζει το Ισραήλ απεργάζεται την κατάληψη του νησιού Καργκ.

Η σημασία του Καργκ

Το CNBC μετέδωσε πως το Καργκ συγκεντρώνει περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, πριν μεταφερθεί μέσα των Στενών του Ορμούζ (που είναι ουσιαστικά κλειστά λόγω του πολέμου). Το νησί φέρεται να χει χωρητικότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Η οικονομική σημασία του Καργκ για το Ιράν το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο στην απειλή στρατιωτικής δράσης, αν και οι αναλυτές λένε ότι οποιαδήποτε απόπειρα κατάληψής του θα απαιτούσε πιθανώς μια επιχείρηση χερσαίων δυνάμεων, την οποία οι ΗΠΑ φαίνεται να διστάζουν να αναλάβουν.

Η κατάληψη του νησιού «θα έκοβε την πηγή εφοδιασμού του Ιράν με πετρέλαιο», η οποία είναι ζωτικής σημασίας για το καθεστώς, σύμφωνα με τον Πέτρας Κατίνας, ερευνητή σε θέματα κλίματος, ενέργειας και άμυνας στο RUSI, think tank με έδρα το Λονδίνο.

«Φυσικά, με τη διακοπή της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, δεν μπορούν να πουλήσουν πετρέλαιο ούτως ή άλλως, αλλά μελλοντικά, η κατάληψη θα έδινε στις ΗΠΑ πλεονέκτημα κατά τις διαπραγματεύσεις, ανεξάρτητα από το ποιο καθεστώς θα βρίσκεται στην εξουσία μετά το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης» είπε ο Κατίνας.

«Ωστόσο, η κατάληψη θα απαιτούσε μια επιχείρηση με χερσαίες δυνάμεις, την οποία η παρούσα κυβέρνηση φαίνεται να διστάζει να αναλάβει. Τουλάχιστον για την ώρα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Τάμας Βάργκα (αναλυτής πετρελαίου στη χρηματιστηριακή PVM) είπε πως εάν οι ΗΠΑ προχωρούσαν στην κατάληψη του Καργκ θα αποτελούσε «σημαντικό πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς, καθώς θα το στερήσει από μια κρίσιμη πηγή εσόδων. Μια τέτοια κίνηση θα θυμίζει την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα» και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Ο Μαρκ Γκούσταφσον, στέλεχος των κυβερνήσεων του Τζο Μπάιντεν και του Μπαράκ Ομπάμα, υποστήριξε σε ανάρτηση του στο LinkedIn πως μια απόπειρα κατάληψης του νησιού θα απαιτούσε την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος και πιθανότατα θα το μετέτρεπε σε στόχο για ιρανικά drones για πολλές εβδομάδες.

Είπε ακόμα πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξετάσει ακόμα και την καταστροφή του αγωγού πετρελαίου που τροφοδοτεί το Καργκ.