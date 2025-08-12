Η παράταση ανακωχής ΗΠΑ - Κίνας φέρνει κέρδη στο πετρέλαιο την Τρίτη

Ανοδικά πρόσημα εμφανίζουν για τη δεύτερη μέρα της εβδομάδας οι τιμές του πετρελαίου, «πατώντας» πάνω στις εμπορικές εξελίξεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας που δείχνουν να απομακρύνεται το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και της ζήτησης για τον «μαύρο χρυσό».

Μετά τις 09:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Οκτωβρίου- κέρδιζαν 0,42% στα 66,9 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Σεπτεμβρίου- ανέβαιναν 0,38% στα 64,2 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ έγραφαν κέρδη 1,7% στα 32,9 ευρώ μεγαβατώρα.

Δασμοί και Αλάσκα

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρέτεινε την αναστολή των δασμών με την Κίνα για 90 ακόμη ημέρες, , αποτρέποντας την επιβολή τριψήφιων δασμών σε κινεζικά προϊόντα, ενώ οι Αμερικανοί λιανοπωλητές προετοιμάζονται για την κρίσιμη περίοδο των εορτών στο τέλος του έτους.

Αυτό ενίσχυσε τις ελπίδες ότι θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και θα αποφευχθεί ένα ουσιαστικό εμπορικό εμπάργκο μεταξύ τους, μετέδωσε το Reuters.

Οι δασμοί ενέχουν τον κίνδυνο επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τη ζήτηση καυσίμων και να οδηγήσει σε πτώση των τιμών του.

Επίσης, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν αργότερα σήμερα, τα οποία θα μπορούσαν να διαμορφώσουν την πορεία των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed).

Οι μειώσεις των επιτοκίων συνήθως ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση πετρελαίου.

Πιθανός κίνδυνος για το πετρέλαιο είναι η συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, όπου θα συζητήσουν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Η σύνοδος στην Αλάσκα έρχεται σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία, απειλώντας με αυστηρότερες κυρώσεις σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, όπως η Κίνα και η Ινδία, εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα έθετε τέλος στον κίνδυνο διακοπής του ρωσικού πετρελαίου που πλανάται πάνω από την αγορά», έγραψε σε σημείωμά του ο ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ, Ντάνιελ Χάινς.

Ο Τραμπ έθεσε ως προθεσμία την περασμένη Παρασκευή για να συμφωνήσει η Ρωσία στην ειρήνη στην Ουκρανία, αλλιώς οι αγοραστές πετρελαίου της θα αντιμετωπίσουν δευτερεύουσες κυρώσεις, ενώ πίεσε την Ινδία να μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η Ουάσιγκτον θέλει επίσης το Πεκίνο να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, με τον Τραμπ να απειλεί να επιβάλει δευτερεύοντα δασμούς στην Κίνα.