Η Γερμανία θέλει «οχύρωση» της ΕΕ απέναντι στις αγορές χαλκού από την ίνα

Η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει τα χαλκορυχεία της, ανακόπτοντας τις «τεράστιες» ροές σκραπ μετάλλων προς την Κίνα, δήλωσε η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, ανοίγοντας ενδεχομένως ένα νέο μέτωπο στις εμπορικές εντάσεις.

«Οι Κινέζοι αγοράζουν τεράστιες ποσότητες σκραπ χαλκού από την αγορά» ανέφερε η Ράιχε σε εκδήλωση της Siemens στο Βερολίνο τη Δευτέρα. «Τα μεγάλα γερμανικά χαλκορυχεία δεν προμηθεύονται πλέον πρώτες ύλες».

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η ανησυχία για την αποστολή πρώτων υλών στην Κίνα υπογραμμίζει την αυξανόμενη πολιτικοποίηση των παγκόσμιων προμηθειών εμπορευμάτων, η οποία έχει επιταχυνθεί στο πλαίσιο της προστατευτικής ατζέντας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οποιαδήποτε κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάσχεση των προμηθειών θα επιδεινώσει τα εμπορικά ζητήματα —συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα— που έχουν «στρεσάρει» τις σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου

Η Ράιχε υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πανευρωπαϊκές πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι η Κίνα δεν θα μπορεί απλά να προσπερνά τα ευρωπαϊκά εργοστάσια τήξης για να αποσπάσει τα παλιά μέταλλα από την περιοχή, χωρίς να προσδιορίσει ποιοι περιορισμοί θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Το θέμα αυτό θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχετικά με την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών, δήλωσε.

Η Κίνα έχει αυξήσει τις αγορές παλιοσίδερου χαλκού τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς τα δικά της μεταλλουργεία αυξάνουν την παραγωγή και οι προμήθειες μεταλλεύματος χαλκού γίνονται πιο δαπανηρές.

Ωστόσο, φέτος παρατηρήθηκε μια επιπλέον δυναμική, με την Κίνα να αναζητά προμήθειες από πολλές άλλες χώρες μετά την κατάρρευση των απευθείας αποστολών σκραπ από τις ΗΠΑ, που συνήθως αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή προέλευσης.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, η Κίνα εισήγαγε περίπου 204.000 τόνους σκραπ σιδήρου από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, οι προμήθειες αυτές εξακολουθούν να αποτελούν σχετικά μικρό μέρος των συνολικών εισαγωγών της Κίνας, περίπου 15%.

Η Γερμανίδα υπουργός ζήτησε επίσης τη λήψη μέτρων για την προώθηση της εξόρυξης λιθίου και σπάνιων γαιών στη Γερμανία.