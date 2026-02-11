Η διατήρηση της έντασης στη Μέση Ανατολή φέρνει άνοδο για το πετρέλαιο

Θετικά πρόσημα εμφανίζουν οι τιμές του πετρελαίου για την Πέμπτη, με την προσοχή για τον «μαύρο χρυσό» να συνεχίζει να περιστρέφεται γύρω από την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις απειλές των ΗΠΑ στο Ιράν.

Μετά από τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του Brent -παράδοσης Απριλίου- κέρδιζαν 0,74% στα 69,30 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαρτίου- ανέβαιναν 0,8% στα 64,49 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα χρειαστεί να κάνουν «κάτι πολύ σκληρό», εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσαν το Axios και το Channel 12, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και για την πρόσφατη καταστολή διαδηλωτών στο Ιράν.

Εκτός από την πιθανή διακοπή της ιρανικής παραγωγής σε περίπτωση σύγκρουσης, υπάρχουν ανησυχίες ότι οι εξαγωγές από άλλους παραγωγούς του Κόλπου θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται μεταξύ του Ομάν και του Ιράν. Άλλα μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC), η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω του στενού, καθώς και το ίδιο το Ιράν.

Εξάλλου, η άνοδος της Τετάρτης αποδίδεται και στις εξελίξεις από την Ινδία, με τα διυλιστήρια της ασιατικής χώρας να φαίνεται πως αποφεύγουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να προχωρήσει η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ που προωθεί το Νέο Δελχί, ενισχύοντας την ενεργειακή ζήτηση.