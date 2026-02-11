Η διεύρυνση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης

Μόνο απαρατήρητη δεν περνά η πολιτική κινητικότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην Α΄ Θεσσαλονίκης, αποτυπώνοντας μια ευρύτερη στρατηγική της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ να διεισδύσουν σε νέα ακροατήρια και να ενισχύσουν την εκλογική τους απήχηση μέσω της επιχειρούμενης διεύρυνσης.

Πρόκειται για μια συνειδητή πολιτική επιλογή που σκοπό έχει να «μεγαλώσει» την επιρροή τους σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες μέχρι πρόσφατα παρέμεναν πολιτικά αποστασιοποιημένες και ακροατήρια που στήριζαν με την ψήφο τους άλλους ή «συγγενείς» ιδεολογικούς χώρους.

