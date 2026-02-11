Δ. Γρηγοριάδης - Χ. Ατλάσης

Στη διυπουργική συνάντηση της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μαξίμου, έγινε μια νέα απόπειρα να ανοίξει η συζήτηση για το πολυσυζητημένο Εθνικό Απολυτήριο.

Η κυβέρνηση διά στόματος του Πρωθυπουργού και παρουσία της Υπουργού Παιδείας και του επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής που θα υποστηρίζει τον διάλογο, κήρυξε και επίσημα την έναρξη του κύκλου του «Εθνικού Διαλόγου», μια διαδικασία που αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο για πολλοστή φορά.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr