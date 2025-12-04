Χρυσός: Ρευστοποιήσεις ενόψει Fed, επιφυλακτική η αγορά

Ελαφρά υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη καθώς οι traders εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια, καθώς αναμένουν στοιχεία που θα παρέχουν σαφέστερες ενδείξεις για τις προοπτικές των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας.

Στη spot αγορά ο χρυσός υποχωρεί 0,3% στα 4.188,90 δολάρια ενώ τα futures σημειώνουν επίσης πτώση 0,38% στα 4.216,80 δολάρια ανά ουγγιά.

«Με τους επενδυτές να είναι κάπως επιφυλακτικοί εν όψει της συνεδρίασης της FOMC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς), η αγορά εκτιμά σε μεγάλο βαθμό ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης... Αυτό που χρειάζεται τώρα η αγορά είναι ένα νέο ερέθισμα για να κινηθούν τα τιμές (του χρυσού) προς τα πάνω», δήλωσε μια στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ.

Παράλληλα, επισήμανε τη συνεχιζόμενη ρευστοποίηση κερδών και δήλωσε ότι οποιαδήποτε πτώση προς τα 4.000 δολάρια θα προσελκύσει πιθανώς νέους αγοραστές, δεδομένης της ισχυρής θεμελιώδους στήριξης του χρυσού.

Οι αγορές αποδίδουν πλέον 89% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, ενώ οι μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες αναμένουν επίσης χαλάρωση κατά τη συνεδρίαση της 9-10 Δεκεμβρίου.

Στο μεταξύ, η τιμή του αργύρου υποχώρησε 1,45% στα 57,34 δολάρια, μετά από το ρεκόρ των 58,98 δολαρίων που σημείωσε την Τετάρτη.

Το ασήμι έχει σημειώσει άνοδο 101% μέχρι στιγμής φέτος, λόγω ανησυχιών για τη ρευστότητα της αγοράς μετά τις εκροές προς τις μετοχές των ΗΠΑ, την ένταξή του στον κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ και το διαρθρωτικό έλλειμμα προσφοράς.

«Από τα μέσα Νοεμβρίου, τα αποθέματα αργύρου στη Σαγκάη έχουν υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα, από περίπου 531 σε περίπου 700 τόνους, τα χαμηλότερα από το 2015, καθώς οι εξαγωγές από την Κίνα έχουν αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο διευθυντής της Kedia Commodities με έδρα τη Βομβάη.

Η πλατίνα παραμένει αμετάβλητη στα 1.656,62 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κινείται κι αυτό χωρίς αξιόλογες μεταβολές στα 1.455,56 δολάρια.