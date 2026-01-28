Χρυσός, ασήμι: Τι πυροδοτεί το ασταμάτητο ράλι 

Η άνοδος που καταγράφει ο χρυσός και το ασήμι από την αρχή του 2026 δεν ήρθε εν κεραυνός εν αιθρία για τους επενδυτές. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που «έκλεισε» το 2025 και ξεκίνησε το νέο έτος με το γεωπολιτικό θερμόμετρο «στο κόκκινο» ήταν δεδομένο πως τα εν λόγω μέταλλα -και ιδιαίτερα ο χρυσός- θα εμφάνιζαν ένα θετικό σερί.

Όμως, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το εύρος του ράλι και το πόσο γρήγορα ο χρυσός βρέθηκε να διασπά όχι μόνο τα επίπεδα των 5.000 δολαρίων, αλλά ακόμα και αυτά των 5.300 δολαρίων (το τελευταίο ρεκόρ σημειώθηκε την Τετάρτη). Ένα ράλι που δεν φαίνεται πιθανό να κοπάσει, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.

Μετά από τις 15:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- κέρδιζαν 3,75% στα 5.312 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο 21% από την αρχή του 2026.

Τα συμβόλαια του ασημιού -παράδοσης Μαρτίου- ενισχύονταν 7,22% στα 113,58 δολάρια, έχοντας ανέβει 61% από την 1η Ιανουαρίου. Τα παραπάνω αναφέρουν αναλυτές του Bloomberg.

Η πτώση του δολαρίου και η σημασία της Fed

Τα κέρδη της Τετάρτης τόσο στον χρυσό όσο και στο ασήμι αποδίδονται κατά κύριο λόγο στην εξασθένηση του δολαρίου, μετά από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του νομίσματος στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως είναι θετικός στην περαιτέρω αποδυνάμωση του νομίσματος στο μέλλον, ενώ πρόσθεσε πως τα τωρινά επίπεδα του δολαρίου είναι σε εξαιρετικά επίπεδα.

Η αποδυνάμωση του δολαρίου καθιστά τον χρυσό φθηνότερο για επενδυτές που κατέχουν άλλα νομίσματα, αυξάνοντας τη ζήτηση και, κατ’ επέκταση, την τιμή του. Παράλληλα, ο χρυσός λειτουργεί ως εναλλακτική μορφή αποθήκευσης αξίας σε περιόδους μειωμένης εμπιστοσύνης προς το δολάριο.

Μετά από τις δηλώσεις του Τραμπ, το δολάριο έφτασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλό 4 ετών, ενώ το μεσημέρι καταγραφόταν πτώση 0,1% στον δείκτη δολαρίου (μετρά την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι 6 νομισμάτων που είναι βασικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ). Κατά το τελευταίο 12μηνο έχει υποχωρήσει κοντά στο 10%, καθιστώντας πιο θελκτικές τις τοποθετήσεις των επενδυτών στον χρυσό.

Πέρα από το δολάριο, η πορεία του χρυσού καθορίζεται και από τις εξελίξεις στην ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και τη νομισματική της πολιτική, καθώς παραδοσιακά το μέταλλο ωφελείται από το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων στην αμερικανική οικονομία.

Στις 21:00 της Τετάρτης η Fed αναμένεται να ανακοινώσει πως διατηρεί αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια, μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης της νομισματικής της πολιτικής (FOMC).

Το ενδιαφέρον των επενδυτών βρίσκεται στις πολιτικές πιέσεις που ασκεί ο Τραμπ στον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη θητεία του στην ηγεσία της τράπεζας τον Μάιο.

Εν αναμονή του ονόματος που θα προτείνει ο Τραμπ για τον διάδοχο του Πάουελ (μπορεί να υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Λευκό Οίκο ακόμα και μέσα στις επόμενες μέρες), το ράλι του χρυσού φαίνεται πως μπορεί να βρει ακόμα ένα σύμμαχο: Θεωρείται δεδομένο πως ο επόμενος επικεφαλής της τράπεζας θα ασπάζεται (σε ένα βαθμό, τουλάχιστον) τις απόψεις του Τραμπ για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, εξέλιξη που αναμένεται να συμβάλει στις τοποθετήσεις των επενδυτών στο μέταλλο, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και για τα 6.000 δολάρια

«Φεύγοντας» από τις εξελίξεις γύρω από το δολάριο και την ηγεσία της Fed, παράγοντας που έχει αποτελέσει καύσιμο για τα κέρδη του 2026 σε χρυσό και ασήμι είναι και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, οι απειλές του Τραμπ προς την Ευρώπη για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την κρίση στο Ιράν και το συνεχιζόμενο αδιέξοδο που φαίνεται να προκύπτει για τη λήξη του -σχεδόν τετραετούς- πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία «βαραίνουν» σημαντικά προς τα κάτω τη διάθεση των επενδυτών για επιλογές υψηλότερου ρίσκου, ωφελώντας το «ασφαλές καταφύγιο» του χρυσού.

Σημειώνεται ακόμα πως η Deutsche Bank εκτίμησε ότι ο χρυσός μπορεί να φτάσει ακόμα και τα επίπεδα των 6.000 δολαρίων μέσα στο 2026, με τους αναλυτές της γερμανικής τράπεζας να επικαλούνται τη συνεχιζόμενη επενδυτική ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο καθώς οι κεντρικές τράπεζες και οι επενδυτές αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους σε assets εκτός του δολαρίου.

Το Bloomberg ανέφερε πως η αύξηση του δημόσιου χρέους στις ανεπτυγμένες οικονομίες έχει γίνει ένας άλλος βασικός πυλώνας της ανόδου του χρυσού, όπως φάνηκε και από το sell-off στα ιαπωνικά ομόλογα την περασμένη εβδομάδα.

Ορισμένοι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, πεπεισμένοι ότι ο πληθωρισμός θα γίνει ο μόνος δρόμος προς τη φερεγγυότητα του κράτους, έχουν επενδύσει μαζικά σε χρυσό ως τρόπο διατήρησης της αγοραστικής τους δύναμης.