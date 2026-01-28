Έξεστι Ζωή ασχημονείν…

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν έχει μια εσαεί χουλιγκανική συμπεριφορά λόγω θερμόαιμης ιδιοσυγκρασίας. Οι φωνασκίες της, οι επιθετικές διακοπές των ομιλητών στις συζητήσεις της ολομέλειας ή των επιτροπών, η προσβλητική συμπεριφορά έναντι των συναδέλφων της, δεν είναι τσαμπουκαλίδικη συμπεριφορά μιας «αγωνίστριας - εκδικήτριας» των συμβιβασμένων της πολιτικής, όπως την εκλαμβάνουν οι φαν της.

Έχει ως τακτική το κρεσέντο και μια βαθιά αντιδημοκρατική συμπεριφορά η οποία καταπατά κάθε συνθήκη κοινοβουλευτικής ευταξίας, όπως την έχουν συνομολογήσει οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, καθ’ όλη τη δημοκρατική πορεία της από το 1974.

Χθες η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας κατά την συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπερέβαλε εαυτόν σε αντιδημοκρατική συμπεριφορά φτάνοντας στα όρια της αισχρότητας.

Δεν είναι που κατά τη συνήθειά της διέκοπτε τους συνομιλητές της. Είναι που με χυδαίο τρόπο χρησιμοποίησε εθνικούς νεκρούς την τραγική μνήμη των οποίων όλοι σεμνυνόμεθα, για να τους εντάξει ως επιχείρημα στην τρέχουσα κομματική διαμάχη που αφορά ένα αγροτικό σκάνδαλο.

Όλα άρχισαν όταν κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Καρασμάνη, τον οποίο η Ζωή δεν άφηνε να μιλήσει διακόπτοντάς τον συνέχεια. Μεταξύ άλλων παρενέβη και ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Βλαχάκος, αδερφός του αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού Παναγιώτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων το 1996.

Η Ζωή στράφηκε προς το μέρος του και του είπε αντί να φωνάζει (σ.σ. η Ζωή λέει σε κάποιον να μη φωνάζει!), καλό θα ήταν να ψάξει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ο αδερφός του. Ο βουλευτής της πλειοψηφίας Φ. Φόρτωμας κατήγγειλε ότι είναι ντροπή αυτό που είπε και αναρωτήθηκε: «Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και τους νεκρούς;» (σε μια εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ).

Εκείνη την στιγμή ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος της έκλεισε το μικρόφωνο, αφού είχε εξαντλήσει τον χρόνο της δίνοντας το λόγο σε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Και η Ζωή εξερράγη. Τον ρώτησε γιατί το μικρόφωνο για να εισπράξει «γιατί τώρα μιλάω εγώ». Και η αρχηγός αγανακτισμένη : «Δεν ντρέπεσαι λίγο; Τα «τώρα μιλάω εγώ» με κλείσιμο του μικροφώνου και αυτά τα νταηλίκια στον κ. Μητσοτάκη».

Στην συνέχεια αποκάλεσε τα μέλη της ΝΔ «Συμπλεγματικά υποκείμενα»!

Και ενώ το μικρόφωνο έκλεισε γιατί είχε ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος της, διαστρέβλωσε σκόπιμα το κλείσιμό του κάνοντας λόγο για «ακραία σεξιστική παρεμπόδιση από έναν πρόεδρο που λέει εγώ είμαι άντρας και κλείνω τα μικρόφωνα»!

Δεν θα μας είχε απασχολήσει το επεισόδιο καθώς είναι η συνήθης συμπεριφορά τη Ζωής, αν δεν είχε χρησιμοποιήσει στην διαμάχη της έναν εθνικό νεκρό. Και δεν ήταν η πρώτη φορά.

Ένα χρόνο πριν, Ιανουάριος τέτοιες ημέρες ήταν, η Ζωή με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών επιτέθηκε στον ιατροδικαστή Νίκο Καρακούκη, λέγοντας ότι και ο ήρωας των Ιμίων Παναγιώτης Βλαχάκος «έφυγε από ατύχημα» - δίνοντας ειρωνική διάσταση στη λέξη «ατύχημα». Ενώ κατηγόρησε τους κυβερνητικούς βουλευτές ότι τα χέρια τους «είναι βαμμένα με αίμα».

Και σε παρέμβαση του κ. Βλαχάκου, του απάντησε: «Ο ιατροδικαστής Καρακούκης που υπερασπίζεστε είναι ο άνθρωπος που είπε ότι ο αδερφός σας στα Ίμια έφυγε από ατύχημα. Αυτόν βάζετε τώρα για να κάνει τη βρώμικη δουλειά».

Υπήρξε φυσικά πανδαιμόνιο, αλλά η Ζωή απευθυνόμενη στον βουλευτή, επέμενε: «Εγώ πιστεύω ότι το ελικόπτερο στα Ίμια καταρρίφθηκε και ότι ο αδελφός σας δεν ήταν θύμα ατυχήματος».

Δηλαδή μια πολιτική αρχηγός, σε ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα που αποτελεί εθνικό τραύμα, επιστρατεύει υποθέσεις θαμώνων καφενείου, λέγοντας το τι πιστεύει, χωρίς να αναφέρεται σε πληροφορίες, τεχνικές ενδείξεις και συμπεράσματα ειδικών. Τόση υπευθυνότητα!

Κατόπιν αυτών η ΝΔ προτείνει την παραπομπή Ζωής Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Αλλά δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Οι οπαδοί της θα εκλάβουν την παραπομπή ως προσπάθεια των συμβιβασμένων του συστήματος να φιμώσουν την αδάμαστη αγωνίστρια. Η κατάσταση τη Ζωής θα παραμείνει ως έχει.