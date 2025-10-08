«Χωρίς φρένα» συνεχίζεται το ράλι του χρυσού - Με κέρδη 53% εντός του 2025

Ανοδικά πρόσημα εμφανίζουν για μια ακόμα φορά οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, με το πολύτιμο μέταλλο να συνεχίζει τις «πτήσεις» του πάνω από τα 4.000 δολάρια και χωρίς να διαφαίνονται σημάδια για κάμψη στο ράλι που σημειώνει από την αρχή τους έτους.

Μετά τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 1,19% στα 4.052 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 1,12% στα 4.029 δολάρια ανά ουγγιά.

Από την αρχή του 2025 ο χρυσός σημειώνει άνοδο πάνω από 53%, «πατώντας» πάνω στη διάθεση των επενδυτών για τοποθετήσεις σε «ασφαλή» καταφύγια, την ώρα που το «πάγωμα» (shutdown) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ ενισχύει την εν λόγω τάση.

Το κλίμα αβεβαιότητας ενισχύει και τις πιέσεις στην κεντρική αμερικανική τράπεζα (Fed) για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής. Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός παραδοσιακά ωφελείται από τη μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Οι επενδυτικοί οίκοι συνεχίζουν να αυξάνουν τις εκτιμήσεις του για την πορεία του χρυσού τους επόμενους μήνες, με την Goldman Sachs να προβλέπει πως το μέταλλο θα μπορούσε να φτάσει τα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά προς το τέλος του 2026.

Όπως σημείωνε και νωρίτερα την Τετάρτη το Liberal για την πορεία του χρυσού και του bitcoin, όσο οι επενδυτές συνεχίζουν να βλέπουν μηνύματα για πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική και αδυναμία τιθάσευσης των μεγάλων κρατικών χρεών δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την συνέχιση της ισχυρής ανοδικής κίνησης του χρυσού και του bitcoin.