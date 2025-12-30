Ο χαλκός βρίσκεται σε πορεία για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τιμών του σε περισσότερο από μια δεκαετία, λόγω διαταραχών στην προσφορά, αποδυνάμωσης του αμερικανικού δολαρίου, βελτίωσης των προσδοκιών για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας και των τεράστιων δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι αναλυτές λένε ότι η άνοδος του κόκκινου μετάλλου θα μπορούσε να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, ιδίως εν μέσω φόβων για την προσφορά και της ταχείας επέκτασης των παγκόσμιων κέντρων δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το CNBC, οι τιμές του χαλκού στα συμβόλαια παράδοσης τριμήνου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) σημείωσαν άνοδο 1,5% στα 12.405 δολάρια ανά μετρικό τόνο την Τρίτη, περιορίζοντας τα πρόσφατα κέρδη μετά την επίτευξη ιστορικού υψηλού στα 12.960 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Το συμβόλαιο αναφοράς, το οποίο έχει σημειώσει άνοδο περίπου 41% φέτος, είναι σε πορεία για το καλύτερο έτος του από το 2009, όταν σημείωσε άνοδο άνω του 140% καθώς οι χώρες βγήκαν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Στη Νέα Υόρκη, οι τιμές του χαλκού έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% από την αρχή του 2025, σημειώνοντας επίσης τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2009, όταν το συμβόλαιο αυξήθηκε κατά 137,3%.

Η ζήτηση για χαλκό θεωρείται ευρέως ως δείκτης της οικονομικής υγείας. Το βασικό μέταλλο είναι εξαιρετικά σημαντικό για το οικοσύστημα της ενεργειακής μετάβασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων, δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και ανεμογεννητριών.

Πράγματι, η ηλεκτροδότηση, η επέκταση του δικτύου και η κατασκευή κέντρων δεδομένων απαιτούν μεγάλες ποσότητες χαλκού για καλωδιώσεις, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομές ψύξης.

Τι προβλέπουν οι αναλυτές για το 2026

Αναλυτές της JPMorgan ανέφεραν σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στα τέλη Νοεμβρίου ότι οι τιμές του χαλκού στο LME θα μπορούσαν να έχουν περαιτέρω περιθώρια ανόδου το επόμενο έτος, προβλέποντας μέσο όρο 12.500 δολάρια ανά μετρικό τόνο το δεύτερο τρίμηνο.

Η τράπεζα της Wall Street δήλωσε ότι αναμένει ο χαλκός να κυμανθεί κατά μέσο όρο στα 12.075 δολάρια έως το 2026, αναφέροντας την αύξηση της ζήτησης από τα κέντρα δεδομένων ως «εξαιρετικά επίκαιρο» ανοδικό κίνδυνο.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι τόσο αισιόδοξοι για τις προοπτικές των τιμών του χαλκού. Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου, οι αναλυτές της Goldman Sachs Research ανέφεραν ότι οι τιμές του χαλκού στο LME αναμένεται να παραμείνουν σε εύρος 10.000-11.000 δολαρίων, καθώς η ισχυρή αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης από τον τομέα των δικτύων και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, «υποστηριζόμενη από επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η άμυνα», εμποδίζει τις τιμές να πέσουν κάτω από τα 10.000 δολάρια.

Σε κάθε περίπτωση, ο χαλκός ακολουθεί την ανοδική πορεία που καταγράφουν και άλλα μέταλλα, όπως το ασήμι.