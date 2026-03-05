Φυσικό αέριο: Ξανά πάνω από τα 50 ευρώ μετά τη «βουτιά» της Τετάρτης

Σταθερά ψηλά διατηρείται και σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου καθώς στις πρώτες συναλλαγές καταγράφει άνοδο 8,3% στα 52,84 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα futures του αερίου μειώθηκαν κατά περισσότερο από 9% στα 48,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα την Τετάρτη, μετά από μια αύξηση σχεδόν 60% σε σχέση με τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις ως απόρροια της φημολογίας πως το Ιράν μπορεί να είναι πρόθυμο να συζητήσει τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο LNG στον κόσμο στο Κατάρ παραμένει εκτός λειτουργίας και τα Στενά του Ορμούζ είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστ'α, πυροδοτώντας φόβους για ένα μεγάλο σοκ εφοδιασμού.

Οι ευρωπαϊκές προμήθειες δεν έχουν ακόμη επηρεαστεί άμεσα, καθώς οι αποστολές που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο βρίσκονται ήδη καθ' οδόν, αλλά η ήπειρος παραμένει ευάλωτη με χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης και μεγάλους όγκους που απαιτούνται για την αναπλήρωση των αποθεμάτων αυτό το καλοκαίρι.

Ποιος είναι πιο εκτεθειμένος;

Μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών θα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως οι χημικές ουσίες, τα λιπάσματα, η χαλυβουργία, το γυαλί και η χαρτοποιία.

Χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ολλανδία πιθανόν να δουν την ανταγωνιστικότητά τους να μειώνεται περαιτέρω, οδηγώντας ενδεχομένως σε περικοπές παραγωγής ή κλείσιμο εργοστασίων, δήλωσε αναλυτής της αγοράς

Τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα, ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Ουγγαρίας - καθώς και οι νότιες χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, θα μπορούσαν επίσης να είναι ευάλωτες λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησης από το φυσικό αέριο για θέρμανση και μαγείρεμα.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την ήπειρο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, καθώς δεν διαθέτουν τις ικανότητες αντιστάθμισης κινδύνου και τη διαπραγματευτική ισχύ των μεγαλύτερων εταιρειών.