Φυσικό αέριο: Έπεσε κάτω από τα 32 ευρώ – Παραμένουν χαμηλά τα αποθέματα

Τα futures του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησαν κάτω από τα 32 δολάρια, καθώς τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ένα πιθανό περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν μείωσαν τους φόβους για σημαντική διαταραχή στις ροές LNG μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Το πρωί της Δευτέρας το αέριο υποχωρεί 1,6% στα 31,51 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι αγορές ανησυχούσαν ότι η κλιμάκωση των εντάσεων θα μπορούσε να απειλήσει τις αποστολές μέσω του Πορθμού, μιας βασικής διαδρομής για περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG, συμπεριλαμβανομένων των όγκων από το Κατάρ.

Παρά τις αναφορές για στρατιωτικές ασκήσεις του Ιράν και την ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή, οι traders φάνηκαν να αποτιμούν χαμηλότερο κίνδυνο άμεσης διακοπής του εφοδιασμού. Πρόσθετη πίεση προήλθε από τις ηπιότερες μετεωρολογικές προβλέψεις, τις σταθερές ροές της Νορβηγίας παρά τις διακοπές και την ισχυρότερη παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Γερμανία.

Ωστόσο, τα αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν χαμηλά, περίπου στο 32%, με την αποθήκευση στη Γερμανία κάτω από το 22%.