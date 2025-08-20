«Φρένο» για τον χρυσό την Τετάρτη, ενόψει των εξελίξεων από την Fed

Με οριακές μεταβολές κινούνται για την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις κεντρικές τράπεζες ενόψει του πολυαναμενόμενου συνεδρίου στο Τζάκσον Χολ των ΗΠΑ.

Μετά από τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 0,08% στα 3.361 δολάρια ανά ουγγιά. Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,11% στα 3.319 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το παλλάδιο έπεφτε 0,85% στα 1.312 δολάρια και η πλατίνα ήταν ουσιαστική αμετάβλητη στα 1.312 δολάρια.

Την ώρα που οι εξελίξεις για την Ουκρανία και τη γεωπολιτική κρίση στην ανατολική Ευρώπη «κάθονται» σε σημασία για τους επενδυτές, το ενδιαφέρον στρέφεται στη «Διεθνή» των κεντρικών τραπεζών που ξεκινά την Πέμπτη στο Τζάκσον Χολ.

Οι αναλυτές αναμένουν τις αναφορές του επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, αναφορικά με τη νομισματική πολιτική στην αμερικανική οικονομία.

Οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο βρίσκονται στο 84,9%, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.