Ελβετοί παραγωγοί χρυσού ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ μετά την επίτευξη συμφωνίας για τους δασμούς με την Ουάσινγκτον

Οι Ελβετοί παραγωγοί χρυσού ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο μέλλον, δήλωσε την Παρασκευή υψηλόβαθμος Ελβετός αξιωματούχος οικονομικών θεμάτων σε συνέντευξη Τύπου, μετά την επίτευξη συμφωνίας για δασμούς με την Ουάσινγκτον.

Ο χρυσός, ο οποίος αποτελεί σημαντικό συντελεστή στο εμπορικό πλεόνασμα της Ελβετίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένει απαλλαγμένος από δασμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ωστόσο, ο χρυσός δεν είναι ιδιαίτερα κερδοφόρος για την Ελβετία, με «πολύ, πολύ μικρό περιθώριο, ίσως 1% ή λιγότερο», δήλωσε η Ελέν Μπουντλίγκερ Αρτιέδα (Helene Budliger Artieda), διευθύντρια του Κρατικού Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων (SECO).

«Αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό για αυτούς. Για τις ΗΠΑ, είναι κρίσιμο να ενισχύσουν την αγορά χρυσού τους», πρόσθεσε η Μπουντλίγκερ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς τους σε αγαθά από την Ελβετία στο 15% από το δυσβάσταχτο 39% βάσει μιας νέας συμφωνίας πλαίσιο για το εμπόριο, που περιλαμβάνει δέσμευση των ελβετικών εταιρειών να επενδύσουν 200 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ έως το τέλος του 2028, ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι ελβετικές εταιρείες σχεδιάζουν να κάνουν απευθείας επενδύσεις στις ΗΠΑ, ύψους 200 δισεκ. δολαρίων, μέχρι το 2028, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ουάσινγκτον ώστε να μειωθούν οι δασμοί από το 39% στο 15%, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας Γκι Παρμελέν.

«Η Ελβετία δεν έκανε παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις (με την Ουάσινγκτον) που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την εθνική κυριαρχία ή την ουδετερότητά της» τόνισε ο υπουργός σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ένα στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών είπε ότι είναι «δύσκολο» να πει από πού θα μπορούσαν να προέλθουν οι επενδύσεις στις ΗΠΑ, πέραν του φαρμακευτικού τομέα. Άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η αεροναυπηγική Pilatus και η σιδηροδρομική εταιρεία Stadler ήδη δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, εξήγησε.

Σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συμφωνίας η χώρα θα μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων, όπως είναι τα βιομηχανικά είδη, τα ψάρια, τα θαλασσινά και τα «μη ευαίσθητα» αγροτικά προϊόντα.

Με βάση της συμφωνία, η Ελβετία θα προχωρήσει σε αδασμολόγητες εισαγωγές για συγκεκριμένο όγκο επιλεγμένων αμερικανικών προϊόντων: 500 τόνους βοδινού, 1.000 τόνους κρέατος βίσωνα και 1.500 τόνους πουλερικών.