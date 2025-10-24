BofA: Σε ιστορικό υψηλό οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια του χρυσού - 8,7 δισ. δολάρια σε μια εβδομάδα

Τα αμοιβαία κεφάλαια του χρυσού σημείωσαν εμφάνισαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή στα χρονικά για το εφταήμερο που ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Bank of America.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι τις 22 Οκτωβρίου οι τιμές του μετάλλου κατέγραψαν το ένα ιστορικό υψηλό μετά το άλλο, προτού την απότομη διόρθωση της Πέμπτης ενώ την Παρασκευή συνεχίζουν να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Τα αμοιβαία κεφάλαια του χρυσού σημείωσαν εισροές ύψους 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τις εισροές των τελευταίων τεσσάρων μηνών να ανέρχονται σε 50 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό μεγαλύτερο από όλες τις εισροές των προηγούμενων 14 ετών.

Οι μετοχές κατέγραψαν εισροές 14,7 δισ. δολαρίων, ενώ η αγορά των ομολόγων εισροές 17,2 δισ. δολαρίων για την ιδία περίοδο.

Αντίθετα, τα κρυπτονομίσματα κατέγραψαν εκροές ύψους 300 εκατ. δολαρίων, οι πρώτες εδώ και 10 εβδομάδες, όπως ανέφερε η BofA.