Απώλειες για το πετρέλαιο - Κάτω από τα 60 δολάρια το αμερικανικό αργό

Απώλειες εμφανίσουν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, με τις ανησυχίες των επενδυτών για υπερπροσφορά του «μαύρου χρυσού» να επισκιάζουν τις προσδοκίες για τη ζήτηση στις ΗΠΑ λόγω των εξελίξεων γύρω από τη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Μετά από τις 09:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του Brent -παράδοσης Ιανουαρίου- υποχωρούσαν 0,44% στα 63,78μ δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του αμερικανικού αργού -παράδοσης Δεκεμβρίου- έχαναν 0,45% στα 59,86 δολάρια ανά βαρέλι.

Το Reuters μετέδωσε πως ο όγκος του πετρελαίου που αποθηκεύεται σε πλοία στα ύδατα της Ασίας διπλασιάστηκε τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την επιβολή αυστηρότερων δυτικών κυρώσεων που έπληξαν τις εξαγωγές προς την Κίνα και την Ινδία και τα όρια των ποσοστώσεων εισαγωγής που περιόρισαν τη ζήτηση από ανεξάρτητες κινεζικές εταιρείες διύλισης, σύμφωνα με αναλυτές.

Ορισμένες εταιρείες διύλισης στην Κίνα και την Ινδία έχουν στραφεί στην αγορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές.

Η εταιρεία αναλύσεων Ritterbusch ανέφερε πως σημείο «κινδύνου» για τις προοπτικές ζήτησης του πετρελαίου αποτελεί «το επίπεδο μέχρι το οποίο η Κίνα θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο για τα στρατηγικά αποθέματα της και το αν η Ινδία θα υποκύψει στις προτάσεις του (Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ) Τραμπ για να αναβάλει περαιτέρω αγορές από τη Ρωσία».

Εξάλλου, το «πάγωμα» (shutdown) στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ αναμένεται να λήξει τις επόμενες μέρες, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση στη χώρα που είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο.

Τη Δευτέρα η Γερουσία των ΗΠΑ υπερψήφισε ένα νομοσχέδιο για τον τερματισμό του shutdown, το μεγαλύτερο στα χρονικά καθώς «τρέχει» την 41η του μέρα.

Πλέον, το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εφόσον εγκριθεί και εκεί -όπως αναμένεται- θα σταλθεί στον Λευκό Οίκο για να υπογραφεί από τον Τραμπ, ώστε να μπει επίσημα τέλος στο shutdown.