Αντίθετες πορείες για χρυσό και ασήμι, με κοινό «παρανομαστή» τη νευρικότητα

Αντίθετες πορείες ακολουθούν για την Παρασκευή αλλά και σε επίπεδο εβδομάδας οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, με κοινό «παρανομαστή» και για τα δύο μέταλλα τη νευρικότητα που χαρακτηρίζει ευρύτερα τις τοποθετήσεις των επενδυτών στις αγορές.

Μετά από τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) τα futures του χρυσού κέρδιζαν 0,24% στα 4.903 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας κινούνται προς άνοδο κοντά στο 3,4%.

Η τιμή του χρυσού στην spot αγορά ενισχυόταν 2,1% στα 4.884 δολάρια, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας κινείται προς άνοδο 0,4%.

Αντίθετη η εικόνα στο ασήμια, με τα futures του μετάλλου -παράδοσης Μαρτίου- να υποχωρούν 3,2% στα 74,24 δολάρια ενώ την Πέμπτη έφτασαν πρόσκαιρα να υποχωρούν έως και 16%. Σε επίπεδο εβδομάδας κινούνται προς πτώση 5,5%.

Η τιμή του ασημιού στην spot αγορά ανέβαινε 5,1% στα 74,6 δολάρια αλλά σε επίπεδο εβδομάδας οδεύει προς απώλειες μεγαλύτερες του 10%.

Τα μέταλλα βρίσκονται από την περασμένη εβδομάδα σε καθεστώς ισχυρής μεταβλητότητας, με μεγάλες διακυμάνσεις σε ημερήσιο επίπεδο από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως επιλέγει τον Κέβιν Γουόρς για επόμενο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Μερίδα των αναλυτών εκτιμά πως ο Γουόρς θα κινηθεί προς την ενίσχυση του δολαρίου όταν αναλάβει τα ηνία της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου, σενάριο που απομακρύνει τις τοποθετήσεις από χρυσό και ασήμι και «στρέφει» τους επενδυτές στο νόμισμα των ΗΠΑ.

Είναι χαρακτηριστικό πως το δολάριο οδεύει προς τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη από τον Οκτώβριο του 2025 και μένει να φανεί το κατά πόσο αυτή η τάση θα ενισχυθεί για το επόμενο χρονικό διάστημα.