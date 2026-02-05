Συνεχίζεται το roller coaster στα μέταλλα: Νέα «βουτιά» 7% για το ασήμι, ήπιες απώλειες για τον χρυσό

Η κατακόρυφη πτώση στις τιμές του αργύρου, έφτασε ενδοσυνεδριακά και το 17%, με το αναμενόμενο selloff εξάλειψε άμεσα τα κέρδη των δύο προηγούμενων ημερών.

Στη spot αγορά οι απώλειες έφτασαν και το 16,7% μέχρι να πάει στο 7% το πρωί της Πέμπτης και στα 78,6 δολάρια/ουγγιά, ενώ τα futures υποχωρούν 7% στα 77,99 δολάρια/ουγγιά.

Ο χρυσός υποχωρεί οριακά (-0,07%) και είναι ουσιαστικά αμετάβλητος στα 4.923,56 δολάρια/ουγγιά στη spot αγορά ενώ τα futures σημειώνουν και αυτά ελαφρά υποχώρηση (0,25%) στα 4,937,256 δολάρια.

Οι απώλειες ήρθαν απότομα και συνοδεύτηκαν από μια μικρή άνοδο του δολαρίου.

Αναλυτής θεωρεί την πρόσφατη υποχώρηση των πολύτιμων μετάλλων περισσότερο «ως φάση ομαλοποίησης παρά ως αντιστροφή της τάσης», προσθέτοντας ότι τα θεμελιώδη στοιχεία πίσω από την άνοδο των μετάλλων – η ζήτηση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες και η βιομηχανική ζήτηση αργύρου – παραμένουν αμετάβλητα.

Η ισχύς του δολαρίου αποτέλεσε σημαντικό βάρος για τα πολύτιμα μέταλλα την περασμένη εβδομάδα, καθώς το αμερικανικό νόμισμα ανέκαμψε από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών, αφού ο υποψήφιος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της Fed, Κέβιν Γουόρς, θεωρήθηκε λιγότερο επιεικής από ό,τι ήλπιζαν οι αγορές.

Οι επενδυτές παρέμειναν επίσης σε μεγάλο βαθμό προσηλωμένοι στο δολάριο εν όψει των σημαντικών συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη την Πέμπτη και των στοιχείων για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν την Παρασκευή.

Η τιμή της πλατίνας υποχωρεί κατά 8,7% στα 2.033,35 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από το ιστορικό υψηλό των 2.918,80 δολαρίων που σημείωσε στις 26 Ιανουαρίου, ενώ το παλλάδιο υποχωρεί κατά 5,8% στα 1.672,00 δολάρια.