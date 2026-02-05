Ασήμι: Νέα «βουτιά» κοντά στο 14% μετά τα κέρδη του προηγούμενου διημέρου

Το «rollercoaster» στις τιμές του ασημιού συνεχίζεται καθώς η νέα σημερινή μεγάλη πτώση κοντά στο 14% εξάλειψε τα κέρδη του προηγούμενου διημέρου, με τη spot τιμή να διαμορφώνεται στα 76,22 δολάρια/ουγγιά.

Στα futures το ασήμι υποχωρεί 10,34% στα 75,67 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι μεγαλύτερες απώλειες στο λευκό μέταλλο σημειώθηκαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ασιατικής συνεδρίασης και συνοδεύτηκαν από μια μικρή άνοδο του δολαρίου.

Τι βλέπουν οι αναλυτές

«Ακόμη και αν οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων είναι πλέον λιγότερο υψηλές μετά τη διόρθωση, η ευαισθησία στο [δολάριο ΗΠΑ], η ανατιμολόγηση των αποδόσεων και η αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική της Fed υπό τη νέα ηγεσία παραμένουν υψηλές. Ενώ η θέση έχει πιθανώς επαναρυθμιστεί σε κάποιο βαθμό, η εμπιστοσύνη μπορεί να μην έχει αποκατασταθεί πλήρως, υποδηλώνοντας μια πιθανή περίοδο πιο ασταθούς, αμφίδρομης διαπραγμάτευσης», δήλωσε στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στην OCBC.

Ο ίδιος αναλυτής θεωρεί την πρόσφατη υποχώρηση των πολύτιμων μετάλλων περισσότερο «ως φάση ομαλοποίησης παρά ως αντιστροφή της τάσης», προσθέτοντας ότι τα θεμελιώδη στοιχεία πίσω από την άνοδο των μετάλλων —η ζήτηση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες και η βιομηχανική ζήτηση αργύρου— παραμένουν αμετάβλητα.

«Σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου, η μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα επανέρχεται με το ασήμι (SI=F) να σημειώνει πτώση 16% σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι συνηθισμένο μετά από μια περίοδο ακραίας μεταβλητότητας να παρατηρείται μια σειρά από μεταγενέστερες διακυμάνσεις», δήλωσε έτερος αναλυτής της IG

Οι αιτίες της πτώσης

Η ισχύς του δολαρίου αποτέλεσε σημαντικό βάρος για τα πολύτιμα μέταλλα την περασμένη εβδομάδα, καθώς το αμερικανικό νόμισμα ανέκαμψε από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών, αφού ο υποψήφιος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, θεωρήθηκε λιγότερο επιθετικός από ό,τι ήλπιζαν οι αγορές.

Αυτή η αντίληψη συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τις τιμές των μετάλλων στις πρόσφατες συνεδρίες.

Οι επενδυτές παραμένουν επίσης σε μεγάλο βαθμό προσηλωμένοι στο δολάριο εν όψει των σημαντικών συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη την Πέμπτη και των στοιχείων για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα.

Τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, αναβλήθηκαν για τις 11 Φεβρουαρίου λόγω της μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Υποχωρεί και ο χρυσός

Πτώση, όχι τόσο ισχυρή, καταγράφει και ο χρυσός, με την τιμή στη spot αγορά να υποχωρεί 2,5% στα 4.838 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures του χρυσού υποχωρούν 1,1% στα 4.895 δολάρια ανά ουγγιά.