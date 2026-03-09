Άνοδος 21% στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Με κατακόρυφη άνοδο κινούνται τη Δευτέρα οι τιμές του φυσικού αερίου της Ευρώπης λόγω της ενεργειακής ανασφάλειας που ενισχύεται στις αγορές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μετά από τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Απριλίου- ανέβαιναν 21,7% στα 65 ευρώ ανά μεγαβάτωρα, φτάνοντας πρόσκαιρα έως και τα 69,5 ευρώ.

Η άνοδος έρχεται εν μέσω και των μεγάλων κερδών στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent και το αμερικανικό αργό να «αγγίζουν» τα 120 δολάρια ανά βαρέλι. Στη συνέχεια τα εν λόγω εμπορεύματα υποχώρησαν από τα εν λόγω επίπεδα, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την άνοδο του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου.

Σημειώνεται πως αργότερα εντός της Δευτέρας οι υπουργοί Οικονομικών των G7 θα έχουν τηλεδιάσκεψη στις Βρυξέλλες για να εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους αναφορικά με την ενεργειακή κρίση.

Από την πλευρά της, η Ιαπωνία ετοιμάζεται να αποδεσμεύσει τα εθνικά αποθέματα πετρελαίου λόγω των φόβων για παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.