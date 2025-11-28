Ανοδικά πρόσημα στις τιμές του χρυσού, καθώς ξεπεράστηκε το «χάος» στο CME

Μετ' εμποδίων... τελειώνουν οι τιμές του χρυσού την εβδομάδα και το σύνολο του Νοεμβρίου, λόγω της βλάβης που επηρεάσε από το πρωί της Παρασκευής έως και το μεσημέρι τις συναλλαγές στην πλατφόρμα του αμερικανικού CME Group, όπου διαπραγματεύονται τα κυριότερα συμβόλαια του πολύτιμου μετάλλου.

Υπενθυμίζεται πως λόγω βλάβης «μπλόκαραν» oι συναλλαγές από περίπου τις 06:00 της Παρασκευής έως και μετά τις 15:00 (ώρες Ελλάδας).

Με την επανελειτουργία της πλατφόρμας, τα προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν 0,2% στα 4.210 δολάρια ανά ουγγιά. Σε επίπεδο εβδομάδας, κατέγραφαν άνοδο 2,3% ενώ για το σύνολο του Νοεμβρίου εμφάνιζαν κέρδη 5,6%.

Τα θετικά πρόσημα για τον τελευταίο μήνα του έτους έρχονται εν μέσω των προσδοκιών από την πλειοψηφία των αναλυτών για το ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα ανακοινώσει στις 10 Δεκεμβρίου μείωση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Παραδοσιακά το μέταλλο είθισται να κερδίζει από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Ακόμα, στο επίκεντρο της προσοχής -καθώς οι αγορές εστιάζουν στο 2026- βρίσκεται το κατά πόσο μπορούν να συνεχιστούν οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, που έφτασαν σε δεκαετή υψηλά αναφορικά με τα «ανοίγματα» τους στις αγορές εντός του 2025.