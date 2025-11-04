Υπουργείο Ναυτιλίας: Νέα περιστατικά διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου – Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά

Σειρά επιχειρήσεων διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοδυτικά της Γαύδου, από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).



Τέσσερα περιστατικά διάσωσης γύρω από τη Γαύδο

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Παλαιόχωρας εντόπισαν ξύλινη λέμβο με 65 αλλοδαπούς (56 άνδρες, 7 γυναίκες και 2 ανήλικους) στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της Γαύδου.



Οι διασωθέντες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι «Καραβέ» της Γαύδου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στη Χώρα Σφακίων και από εκεί σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Η λέμβος κατασχέθηκε, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Την ίδια ημέρα, το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Παλαιόχωρας, Χώρας Σφακίων και Αγίας Γαλήνης για άλλη λέμβο σε δυσχερή θέση στην ίδια περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λ.Σ., το οποίο διέσωσε 23 άτομα (22 άνδρες και 1 γυναίκα). Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν επίσης στη Χώρα Σφακίων και έπειτα στην Αγυιά Χανίων.

Επιπλέον, σήμερα το πρωί, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν 75 αλλοδαπούς (64 άνδρες, 6 γυναίκες και 5 ανήλικους) στην παραλία «Τρυπητή» της Γαύδου. Οι άνθρωποι οδηγήθηκαν αρχικά σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης στην Παλαιόχωρα και έπειτα στην Αγυιά Χανίων.

Ακόμη ένα περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα στην ίδια παραλία, όπου εντοπίστηκαν 53 αλλοδαποί (52 άνδρες και 1 γυναίκα), οι οποίοι ακολούθησαν την ίδια διαδικασία μεταφοράς και φιλοξενίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Τρίτο περιστατικό διάσωσης – 21 άτομα διασώθηκαν από ναυαγοσωστικό σκάφος

Παράλληλα, χθες το πρωί, το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ενημέρωσε τις ίδιες Λιμενικές Αρχές για ακόμη μία λέμβο με αλλοδαπούς σε δυσχέρεια.



Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε και διέσωσε 21 άνδρες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι «Καραβέ» της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στους ίδιους χώρους προσωρινής φιλοξενίας.



Περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης στον Πειραιά

Την ίδια ημέρα, στις μεσημβρινές ώρες, η Λιμενική Αρχή Κερατσινίου ενημερώθηκε για θαλάσσια ρύπανση περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενη από διάσπαρτες κηλίδες ελαφρών πετρελαιοειδών, στο αγκυροβόλιο του Πειραιά.

Η ρύπανση προκλήθηκε από υπερχείλιση δεξαμενής καυσίμων κατά τον ανεφοδιασμό φορτηγού πλοίου σημαίας Τόνγκο από μέλη του πληρώματος.



Άμεσα κινητοποιήθηκε ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία, ενώ συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο α’ μηχανικός του πλοίου για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.



Ο απόπλους του πλοίου απαγορεύτηκε μέχρι την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.