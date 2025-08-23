Φωτογραφία αρχείου
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Θεσπρωτία: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Θεσπρωτία: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

23/08/2025 • 18:08
Ελλάδα
Υπό  έλεγχο είναι η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ράγιο Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το thespro.gr.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας την έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και δύο αεροσκάφη ενώ  υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, λίγο πριν από τις 18:00 ήχησε μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

 

