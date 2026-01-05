Υπ. Παιδείας: Προσλήψεις 658 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Στην πρόσληψη 658 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το διδακτικό έτος 2025-2026, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως προσωρινοί αναπληρωτές στη Γενική Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, προσλαμβάνονται 387 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση, καθώς και 271 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 109 θέσεων (εκ των οποίων 92 κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων). Για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.