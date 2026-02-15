Βιολάντα: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου - Έγινε έκρηξη με ισχύ σαν 185 κιλά TNT

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ο οποίος συνελήφθη εκ νέου χθες καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του, σε βαθμό κακουργήματος.

Συγκεκριμένα, με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, οι κατηγορίες μετατράπηκαν από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο.

Κρατείται στην Aστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων

O ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Βιολάντα» δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του. Ο ίδιος παραμένει προσωρινά κρατούμενος στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

Τα αίτια της τραγωδίας και οι αποκαλύψεις της ΔΑΕΕ

Η συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν τα στελέχη της ΔΑΕΕ βασίστηκε σε σειρά καταθέσεων από εμπειρογνώμονες και εργαζομένους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο. Παρά τις προειδοποιήσεις και την επίσκεψη ιδιώτη τεχνικού, το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε λόγω οικονομικής διαφωνίας με την ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η έρευνα αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας απευθείας πάνω στο χώμα, υπέστη φθορές από τα λιπάσματα παρακείμενων αγρών. Η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, καθώς υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο διαμελισμό των πέντε θυμάτων.

Παραποιήσεις μελετών και ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Η έρευνα της ΔΑΕΕ επεκτείνεται πλέον και στις ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ανακρίβειες στα τοπογραφικά διαγράμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση φέρεται να απέκρυψε από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη των 7,5 μέτρων από τα όρια της έκτασης.

Παράλληλα, οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν εικονικά συστήματα ασφαλείας, όπως ανιχνευτές που δεν ήταν συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό δίκτυο αλλά είχαν καλώδια βαμμένα στον τοίχο για να δίνουν την εντύπωση λειτουργίας, καθώς και σωληνώσεις που είχαν ενωθεί με απλά ρακόρ αντί για εγκεκριμένες μεθόδους. Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος για την αποφυγή αλλοίωσης στοιχείων, ενώ η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μ. Χάλαρης, αντιστράτηγος ε.α. Π.Σ.: «Case study» για την ασφάλεια των βιομηχανιών η έκρηξη στη «Βιολάντα»

Η απόφαση της ανακριτικής αρχής να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο για την πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα βασίζεται σε συγκεκριμένες ενδείξεις και αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν από τις καταθέσεις, σύμφωνα με τον Αντιστράτηγο ε.α. και καθηγητή Χημείας, Μιχάλη Χάλαρη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ.

Ο κ. Χάλαρης τόνισε πως η προανακριτική διαδικασία κινείται με την απαιτούμενη ταχύτητα και ορθότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πόρισμα των πέντε διορισμένων πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα δώσουν την οριστική επιστημονική απάντηση για τα αίτια της έκρηξης, πέρα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Διάτρητοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς οι παραλείψεις στις εγκαταστάσεις φαίνεται πως δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως. Ο κ. Χάλαρης επεσήμανε ότι, αν και υπάρχουν οι απαραίτητες δομές ελέγχου, παρατηρούνται συχνά ελλείψεις όπως η διενέργεια ελέγχων «επί χάρτου» και όχι στην ουσία των εγκαταστάσεων. Η έλλειψη ουσιαστικής εποπτείας επιτρέπει σε βιομηχανικές μονάδες να λειτουργούν βασιζόμενες αποκλειστικά στην κρίση του εκάστοτε ιδιοκτήτη, ο οποίος ενδέχεται να μην μεριμνά για την ασφάλεια.

Μάθημα για τη βιομηχανική ασφάλεια

Η συγκεκριμένη υπόθεση χαρακτηρίζεται από τον καθηγητή ως «case study» (μελέτη περίπτωσης), η οποία αναμένεται να φέρει στο φως την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Τα κρίσιμα ερωτήματα εστιάζουν στη λειτουργία των αντλιών και των δεξαμενών, καθώς και στο γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας ή γιατί δεν κατάφεραν να ανιχνεύσουν τα όρια της διαρροής προπανίου. Ο κ. Χάλαρης κατέληξε πως η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους.