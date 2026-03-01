Θάνατος Χαμεϊνί: Πανηγυρισμοί Ιρανών έξω από την πρεσβεία στην Αθήνα

Πανηγυρισμοί ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Ψυχικό, για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι διαδηλωτές, αντίπαλοι του καθεστώτος του Χαμενεΐ, άνοιξαν σαμπάνιες, χορεύουν δυτικά τραγούδια και ζητούν με συνθήματα να κλείσει η πρεσβεία.

Ιράν: Πανηγυρισμοί στους δρόμους για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Πανηγυρισμοί καταγράφηκαν σε περιοχές του Ιράν το Σάββατο το βράδυ, αφότου Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ είχε σκοτωθεί.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε λογαριασμούς κατοίκων εντός του Ιράν, η είδηση ​​προκάλεσε μια έκρηξη συναισθημάτων - χαράς, σοκ και δυσπιστίας σε ίσο βαθμό.

Ένας χρήστης έγραψε στο X: «Κλαίω, γελάω, ουρλιάζω και βιώνω κάθε συναίσθημα στον κόσμο σε τρία δευτερόλεπτα».

Σύμφωνα με πηγές στην Τεχεράνη που ήταν ακόμα σε θέση να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο μέσω του δορυφορικού διαδικτύου Starlink, οι κάτοικοι έσκυψαν από τα παράθυρα ή συγκεντρώθηκαν σε στέγες λίγο μετά την ανακοίνωση, φωνάζοντας και πανηγυρίζοντας.

Στη νότια πόλη Γκαλέχ Νταρ, στην επαρχία Φαρς, βίντεο που επαληθεύτηκαν από διεθνή μέσα έδειξαν διαδηλωτές να ανατρέπουν μνημείο με τη μορφή του Χαμενεΐ, μέσα σε επευφημίες και φλόγες.

Παράλληλα, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που κάνουν τον γύρω του Διαδικτύου κόσμος σε Αυστραλία, Καναδά, Ελβετία, Γερμανία, Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν το Σάββατο μετά την είδηση ότι ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, που ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου.