Τέμπη: Γονείς θύματος ζητούν δίωξη κατά της εταιρείας που κατασκεύασε τα έλαια σιλικόνης

Υπόμνημα στην Εισαγγελία Εφετών κατέθεσαν την Τετάρτη οι γονείς ενός εκ των θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με το υπόμνημα ζητούν να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά της κατασκευάστριας εταιρεία των ελαίων σιλικόνης. Τονίζουν ότι στη δικογραφία και κυρίως στα έγγραφα του εφέτη ανακριτή που χειρίστηκε την υπόθεση αναφέρονται τα έλαια συλικόνης ως η αιτία της ανάφλεξης και της πυρόσφαιρας.

Συμπληρώνουν ότι εξαιτίας της ανάφλεξης και της πυρόσφαιρας κάηκαν και έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι που επέζησαν της σύγκρουσης των δύο τρένων, μεταξύ των οποίων και το παιδί τους.

Να σημειωθεί ότι αύριο, Πέμπτη, λήγει η 10ήμερη προθεσμία υποβολής υπομνημάτων ή άλλων ένδικων μέσων προς την Εισαγγελέα Εφετών.