Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν την Τρίτη και την Τετάρτη 20 και 21/1 οι αυτοκινητιστές ταξί, ενώ αύριο στις 10:00 διοργανώνουν κλαδική ενημερωτική εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Όλα αυτά μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης απεργίας που πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα και τις συναντήσεις που είχαν την Πέμπτη, με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης, την οποία χαρακτηρίζουν οικονομικά ασύμφορη και πρακτικά δύσκολη στην παρούσα φάση, και ζητούν την άμεση απόσυρση της σχετικής ρύθμισης και ένα ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή της έως το 2035.

Ανάμεσα στα αιτήματά τους τίθεται το ζήτημα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος «κατ’ εντολή των μεγάλων συμφερόντων», ενώ καταγγέλλουν και τον «αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές», υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί και επαναλαμβάνουν το αίτημά τους για κίνηση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

