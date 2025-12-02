Ταξί: 48ωρη απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη σε όλη την Ελλάδα

Χωρίς ταξί θα μείνει η Ελλάδα από σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης, στο πλαίσιο της 48ώρης απεργίας από την η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ, «προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 6:00 π.μ έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 6:00 π.μ, με ανάλογες κινητοποιήσεις από τα κατά τόπους Σωματεία Ταξί σε όλη την επικράτεια.

Αυτές τις δύο ημέρες δεν θα υπάρχουν υπηρεσίες ταξί τόσο στην Αθήνα όσο και σε όλη την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα Μέσα κυκλοφορούν κανονικά.

Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση».

Παράλληλα, η ΠΟΕΙΑΤΑ καλεί «όλα τα Σωματεία και τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα να στηρίξουν την απεργία κατά τόπους και να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο καθώς η απεργία είναι προειδοποιητική».