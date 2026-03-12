Συνελήφθη Πολωνός ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα

Στη Σούδα, ένας Πολωνός άνδρας κρατείται από τις Αρχές με την κατηγορία της κατασκοπείας, καθώς φέρεται να φέρεται να φωτογράφιζε τους στρατιωτικούς προβλήτες στον ναύσταθμο, σύμφωνα με την καθημερινή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας βρισκόταν στην Κρήτη τους τελευταίους δύο μήνες, έχοντας φτάσει στο νησί με όχημα τύπου βαν, και κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας. Είχε εγκατασταθεί στην παραλία Μαράθι που βρίσκεται πλησίον της ναυτικής βάσης της Σούδας.

Οι επίμαχες πληροφορίες διαβιβάστηκαν στην αστυνομία και στο Λιμενικό και το απόγευμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο συλληφθείς, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση κινητού τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών ενώ αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για κατασκοπεία.

Τα ευρήματα εξετάζονται αυτή την ώρα στα εργαστήρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Διαβάστε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή