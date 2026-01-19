Στις 12:00 στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης - Στο Τατόι η ταφή

Σήμερα, στις 12 θα γίνει στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, μικρότερης αδερφής της βασίλισσας και βασιλομήτορος Σοφίας της Ισπανίας και του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η οποία έφυγε από την ζωή στις 15/1, σε ηλικία 83 ετών.

Πριν από την εξόδιο ακολουθία, από τις 08:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ., το φέρετρο - τλυγμένο με την ελληνική σημαία - βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, για όσους επιθυμούν να αποτίσουν τα σέβη τους

Στη συνέχεια, η εκλιπούσα πριγκίπισσα θα ταφεί στο Τατόι, δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη πέθανε στο Παλάτι της Θαθουέλα (Zarzuela Palace) στη Μαδρίτη, περίπου την ώρα που στο Τατόι τα μέλη της οικογένειας τελούσαν το ετήσιο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από τον θάνατο του αδερφού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και το τελευταίο διάστημα, η 87χρονη βασίλισσα Σοφία είχε ακυρώσει όλες τις υποχρέωσείς της προκειμένου να είναι συνεχώς δίπλα στην πολυαγαπημένη της, μικρότερη αδερφή, περιμένοντας το μοιραίο.