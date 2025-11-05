Σφοδρή κακοκαιρία στη Σκιάθο: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και προβλήματα στις μετακινήσεις

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη Σκιάθο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, κυρίως στο οδικό δίκτυο του νησιού. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία ακόμη και στην περιφερειακή οδό, ενώ σε πολλά σημεία οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο είναι ο Βασιλιάς (κοντά στο ξενοδοχείο Κασσάνδρα), οι Αχλαδιές, ο Κολιός και η Αγία Παρασκευή. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στον Πλατανιά, όπου το ρέμα έχει υπερχειλίσει, πλημμυρίζοντας το οδόστρωμα και καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου καλεί τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, ειδικά κατά τη διέλευση από την Εθνική Οδό Σκιάθου – Κουκουναριών, στις περιοχές Αχλαδιές, Βρωμολίμνος, Κολιός, Αγία Παρασκευή, Πλατανιάς και Τρούλος. Συνιστάται η αποφυγή μετακινήσεων με συμβατικά οχήματα, καθώς πολλοί δρόμοι παραμένουν δύσβατοι.

Αντίθετα, ο δρόμος προς την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού παραμένει ανοιχτός και, προς το παρόν, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Τα έντονα φαινόμενα φαίνεται πως σταδιακά εξασθενούν.





