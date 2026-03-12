Σεισμός στην Ευρυτανία: Υλικές ζημιές, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος-Ρωγμές στην Ι. Μ. Σπηλιάς

Υλικές ζημιές καταγράφονται μέχρι στιγμής σε χωριά του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας, ενώ σημειώθηκαν καταπτώσεις βράχων στον δήμο Αργιθέας, μετά τον σεισμό των 4.8 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στα σύνορα με την Καρδίτσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί και ρωγμές στο Μοναστήρι της Ιεράς Μονής Σπηλιάς στα Άγραφα.

Η σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους, ενώ έγινε αισθητή στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι εργασίες από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε χωριά της Ανατολικής Αργιθέας.

Σύμφωνα με το karditsalive.net κάποιες υλικές ζημιές στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Κουμπουριανών, κατολισθήσεις ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Αργιθέας, ενώ έχει κλείσει ο δρόμος από κατολίσθηση προς την Ιερά Μονή Σπηλιάς. Επίσης, υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στα χωριά της Ανατολικής Αργιθέας.