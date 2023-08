Reuters: Οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα ξεπερνούν σε μέγεθος την Νέα Υόρκη

Η καμένη έκταση στον Έβρο ξεπερνά σε μέγεθος την πόλη της Νέας Υόρκης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus, υποκινούμενη από θυελλώδεις ανέμους και καύσωνα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή του Έβρου.

«Μετέτρεψε εκτάσεις καταπράσινης βλάστησης σε καμένη γη και κατέστρεψε σπίτια και βιοποριστικές πηγές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, γνωστή παλαιότερα ως Twitter, η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Κοπέρνικου ανέφερε ότι η πυρκαγιά είχε καταστρέψει τουλάχιστον 808,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα (312,2 τετραγωνικά μίλια). Η πόλη της Νέας Υόρκης καταλαμβάνει 778,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα (300,5 τετραγωνικά μίλια).

#EMSR686 #Alexandroupolis #Greece🇬🇷



Our #RapidMappingTeam is working on its 6⃣th Delineation Monitoring Product for the historic #wildfire that is ravaging the East Macedonia & Thrace Region using VHR 🛰️ imagery



Updates 🔜 https://t.co/m030JiUPuq



👇"QuickLook" visualisation pic.twitter.com/i9z3rLfig6