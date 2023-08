Έβρος: Στα 808.000 τα καμένα στρέμματα - Δορυφορική απεικόνιση της καταστροφής

Συνεχίζεται για 11η μέρα η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στον Έβρο.

Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που έγιναν σήμερα διαθέσιμα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος στον Έβρο.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, η συνολική έκταση που κατέκαψε η δασική πυρκαγιά του Έβρου, η οποία προέκυψε από τη συνένωση των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, ξεπερνά τα 808.000 στρέμματα (έως την 28.08.2023, 12:28 τοπική ώρα).

Η οπτικοποίηση της καμένης έκτασης πραγματοποιήθηκε από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

