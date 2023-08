Κομισιόν για φωτιά Έβρου: Η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ΕΕ από το 2000

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση εναέριας πυρόσβεσης από το rescEU στην Ελλάδα, «για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων δασικών πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν.

Στην ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρεται επίσης ότι η πυρκαγιά στον Εβρο είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ από το 2000, όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρών (EFFIS) άρχισε να καταγράφει δεδομένα.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει:

«Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Επιτροπής έχει κινητοποιήσει 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο από το αποθεματικό rescEU, που σταθμεύουν σε 6 κράτη μέλη.

Επιπλέον, 6 ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνεισφέρει με 6 ομάδες επίγειων δασοπυρόσβεσης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μέχρι στιγμής, πάνω από 81.000 εκτάρια έχουν καεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ από το 2000, όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρών (EFFIS) άρχισε να καταγράφει δεδομένα.

Από τότε που η Ελλάδα ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, για δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι, στις 20 Αυγούστου, η ΕΕ ανέπτυξε 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα rescEU σταθμευμένα σε Κροατία, Κύπρο, Γαλλία Γερμανία, Ισπανία και Σουηδία, 1 ελικόπτερο Blackhawk από την Τσεχία, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα από Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Γαλλία Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία.

Επιπλέον, η δορυφορική χαρτογράφηση Copernicus της ΕΕ εξέδωσε 20 χάρτες των πληγεισών περιοχών. Η βοήθεια αυτή ακολουθεί την άμεση αντίδραση της ΕΕ στην προηγούμενη ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ από την Ελλάδα. Τον περασμένο μήνα, ξεκίνησε μια συντονισμένη ανάπτυξη με 9 αεροπλάνα, 510 πυροσβέστες και 117 οχήματα για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων δασικών πυρκαγιών».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε:

«Είμαστε αλληλέγγυοι με την Ελλάδα καθώς μάχεται με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η μεγαλύτερη εναέρια επιχείρηση πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για γρήγορη και αποτελεσματική συλλογική δράση σε περιόδους κρίσης.

Οι σκέψεις μας είναι με το λαό της Ελλάδας, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα για να προστατεύσουμε τις ζωές, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Η ενότητα και η συνεργασία της ΕΕ είναι τα ισχυρότερα μας πλεονεκτήματα για να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις».

Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που έγιναν σήμερα διαθέσιμα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος στον Έβρο.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, η συνολική έκταση που κατέκαψε η δασική πυρκαγιά του Έβρου, η οποία προέκυψε από τη συνένωση των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, ξεπερνά τα 808.000 στρέμματα (έως την 28.08.2023, 12:28 τοπική ώρα).

Η οπτικοποίηση της καμένης έκτασης πραγματοποιήθηκε από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

