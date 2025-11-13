Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο, με τραυματίες αστυνομικούς - Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τέσσερα άτομα

Επεισόδιο με πυροβολισμούς έλαβε χώρα την Πέμπτη στον Άγιο Δημήτριο, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκαν αστυνομικοί στην προσπάθεια τους να συλλάβουν τέσσερα άτομα που φέρεται να επιχείρησαν να διαρρήξουν σπίτι στην οδό Αντιόπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικρίζοντας τις αστυνομικές δυνάμειας οι δράστες μπήκαν γρήγορα μέσα σε ένα όχημα και, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, συγκρούστηκαν με δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών αστυνομικών.

Ο ένας εκ των αστυνομικών αν και τραυματίας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πυροβόλησε το λάστιχο του αυτοκινήτου των δραστών με το υπηρεσιακό του όπλο, με αποτέλεσμα οι τέσσερις δράστες να διαφύγουν πεζοί.

Το όχημα που χρησιμοποίησαν οι 4 δράστες εντοπίστηκε στην Κατριβάνου στην Δάφνη.