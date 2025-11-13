Σταθερά πρώτη εκλογική δύναμη και μάλιστα με ποσοστό άνω του 30% εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ διαμορφώνεται στις 16,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας, αλλά με κάμψη στα ποσοστά της.

Εκτίμηση ψήφου

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,2% (+ 0,1% σε σχέση με την έρευνα Οκτωβρίου) και σε απόσταση 16,5% από το δεύτερο σταθερά ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στο 13.7% από 13.8%. Τρίτο κόμμα για δεύτερη συνεχή έρευνα βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 10,7% (11,1%), τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας με 9% (10,9%) με σταθερά πτωτική πορεία για τέταρτη συνεχή έρευνα.

Ακολουθούν: ΚΚΕ με 8,1% (7,6%), ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 4,5% (4,5%), ΣΥΡΙΖΑ με 4,2% (4,5%) ευρισκόμενος πια στην έβδομη θέση, ΜέΡΑ25 με 3,4% (3,2%), Κίνημα Δημοκρατίας 2,7% (2,6%), ΝΙΚΗ 2,5% (2,3%), ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 1,2% (1,2 %) και ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ με 1,2%, ενώ αυξάνεται το Άλλο Κόμμα και βρίσκεται στο 8,6%.

Οκτακομματική Βουλή

Τα παραπάνω αποτελέσματα στην εξής κατανομή εδρών: ΝΔ 126, ΠΑΣΟΚ 44, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 34, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 29, Κ.Ε 27, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 15, ΣΥΡΙΖΑ 14, ΜΕΡΑ 25 11. Προκύπτει δηλαδή οκτακομματική Βουλή, με τη ΝΔ να απέχει πολύ αυτή τη στιγμή από την αυτοδυναμία, αλλά με βάση αυτή την κατανομή εδρών δεν προκύπτει καμία κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή της ΝΔ.

Σημειώνεται δε ότι το γεγονός, ότι το άθροισμα των εδρών ΝΔ και ΚΚΕ που φτάνει το 153, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ακόμα και αν συνεργάζονταν όλα τα άλλα κόμματα κεντροαριστερά, αριστερά και δεξιά δεν προκύπτει Κυβέρνηση. Αυτό πάντα με τους σημερινούς συσχετισμούς.

Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων είναι : ΝΔ 24,3%, ΠΑΣΟΚ 11%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 8,6%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7,2%, ΚΚΕ 6,5%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,6%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4% ΜΕΡΑ 25 2,7%, ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2,2%, ΝΙΚΗ 2%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ από 1%, ΑΛΛΟ 6,9 %, με τους αναποφάσιστους να φτάνουν στο 19,6%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός προηγείται μακράν πρώτος ο Κυρ. Μητσοτάκης με 29,1% αυξάνοντας την επίδοσή του κατά 1% και ακολουθούν σχεδόν με τις ίδιες επιδόσεις ο Κυρ. Βελόπουλος με 7,1% ( 7.5%), ο Ν. Ανδρουλάκης με 7% (7,5%) και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9% εμφανίζοντας πτώση μίας μονάδας. Ο «Κανένας» εμφανίζεται πρώτος με 30,8% (31,3%).

Ικανοποιημένοι οι πολίτες για τις ενεργειακές συμφωνίες των τελευταίων ημερών

Με βάση τα ευρήματα τη δημοσκόπησης, προκύπτει ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα από τα αποτελέσματα του διήμερου Συνεδρίου στο Ζάππειο και τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν.

Το 48,9% θεωρεί ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν θεωρεί ότι μετατρέπουν τη χώρα σε κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή και δυναμώνουν τον διεθνή ρόλο της. Αντίθετη άποψη έχει το 38.2%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υποδοχής συναντιούνται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 77.4% και του ΠΑΣΟΚ με 57.4%.

Το 56,7% θεωρεί ότι πολύ και αρκετά σημαντική τη συμφωνία ΑΚΤΟΡ – ΔΕΠΑ με την Venture Global που αποτελεί την πρώτη Συμφωνία προμήθειας και μεταφοράς μέσω του Κάθετου διαδρόμου αμερικάνικου LNG. Λίγο δηλώνει το 17,4% και καθόλου το 16%.Τα μεγαλύτερα ποσοστά που θεωρούν σημαντική τη Συμφωνία συναντιούνται στην ΝΔ με 83,8% και το ΠΑΣΟΚ με 58,1%.

Το 67,9% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικό ότι για πρώτη φορά ξεκινούν ερευνητικές γεωτρήσεις για την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υποθαλάσσιου φυσικού αερίου βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε συνεργασία με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Exxon Mobil. Τo 17,8% δηλώνει λίγο και το 11 8% καθόλου. Τα υψηλότερα θετικά ποσοστά συναντιούνται στη Ν.Δ με 88,9%, στο ΠΑΣΟΚ με 73,9%, αλλά σημειώνεται ότι θετική στάση κρατάει πάνω από το 50% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και της ΝΙΚΗΣ.

Το συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 73.1% θεωρεί ότι οι εξελίξεις ενδυναμώνουν παραπέρα τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ , με το 22.4% να έχει αντίθετη άποψη. Με το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 90.8% να εμφανίζεται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, σημειώνεται ότι σε όλα τα κομματικά ακροατήρια την άποψη αυτή υιοθετούν ανά κόμμα ποσοστά πάνω από 50%.

Το 54.5% θεωρεί ότι αυτές οι εξελίξεις και οι επενδύσεις θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας με την δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας , ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και καλύτερες τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις , ενώ αντίθετη άποψη έχει το 42%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υιοθέτησης αυτής της άποψης εμφανίζονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 81.4%, του ΠΑΣΟΚ με 53% και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ με 50%.

Για τα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 8,9% ότι θα το ψήφιζε σίγουρα, το 8,9% και ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει το 21,1%. Το 65,7% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ και το 4,3% δεν απαντά. Στην προηγούμενη έρευνα σίγουρα δήλωνε το 8,6% και θα μπορούσε το 17,5%.

Ως βασικές εν δυνάμει δεξαμενές σίγουρα και θα μπορούσε να ψηφίσει φαίνεται να δηλώνει το 32,3% + 50% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το 6,3%+ + 34.4% της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το 8.7%+ 20% του ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟ 4.5%+ 22.7% του ΚΚΕ.

Το 3,5% δηλώνει ότι θα ψήφιζε σίγουρα ένα Κόμμα Σαμαρά, το 16,9% ότι θα μπορούσε και το 75,6% ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ, ενώ το 4% δεν απαντά.

Από τη ΝΔ μόνο το 3,7% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε σίγουρα και το 14% ότι θα μπορούσε, ενώ το 79.6% ότι δεν το ψήφιζε ποτέ. Επίσης, το 5,6% της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ σίγουρα και το 23.6% θα μπορούσε, ενώ «εισπράξεις» φαίνεται να έχει από τη ΝΙΚΗ.

Εντύπωση προκαλεί ότι το 13,5% του ΣΥΡΙΖΑ, το 12,5% του ΠΑΣΟΚ και το 24,1% της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά.