Στο μικροσκόπιο του Μαξίμου οι δημοσκοπήσεις

Επαναφορά στη θετική ατζέντα περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Μεγάρου Μαξίμου, στον απόηχο μετρήσεων, στις οποίες φαίνεται η κυβέρνηση να πιστώνεται δημοσκοπικά κέρδη από τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, που έλαβαν χώρα την περασμένη εβδομάδα, στην Αθήνα. Χαρακτηριστική, η έρευνα της RealPolls, όπου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο, αποτέλεσμα που προκύπτει μετά και από τις ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία στο Ζάππειο.

Σπάζοντας το “φράγμα” του 30%, που θεωρείται κομβικό για την κυβερνητική παράταξη, η ΝΔ αγγίζει το 30,6%, σημειώνοντας άνοδο κατά σχεδόν τρεις μονάδες από τον προηγούμενο μήνα, όπου καταγράφηκε στο 27,7%. Ενισχυμένο εμφανίζεται στην ίδια δημοσκόπηση και το ΠΑΣΟΚ που καταγράφεται στο 13,9% από 10,4% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,8%, ενώ η αλλαγή ατζέντας και η υποχώρηση από την επικαιρότητα της τραγωδίας των Τεμπών οδηγεί σε πτώση των ποσοστών της Πλεύσης ελευθερίας κατά τρεις μονάδες, που πλέον αποτυπώνεται στο 7,6%.

Έπονται ΚΚΕ με 7,2%, Φωνή Λογικής 5,9%, ενώ η καθοδική πορεία συνεχίζεται για τον ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζεται στο 5,6% από το 6,9% τον Οκτώβριο. Ακολουθεί το ΜέΡΑ25 με 4,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Νίκη 1,9%, Νέα Αριστερά 1,7%, Σπαρτιάτες 1,5%, ενώ Άλλο Κόμμα δηλώνει το 8%.

Στο κυβερνητικό επιτελείο ερμηνεύουν την άνοδο αυτή στο χειροπιαστό αποτέλεσμα των ενεργειακών συμφωνιών και του αντίκτυπου, που αυτό έχει στην οικονομική και γεωπολιτική ισχύ της χώρας. Άλλωστε, από την ίδια μέτρηση προκύπτει ότι θετικό βήμα χαρακτηρίζει τις συμφωνίες για γεωτρήσεις της αμερικανικής ExxonMobil στο Ιόνιο το 58,3% των ερωτηθέντων, ενώ το 45,4% απαντά θετικά στο ερώτημα αν οι συγκεκριμένες συμφωνίες προστατεύουν τη χώρα από την τουρκική απειλή.

Η ενίσχυση των ποσοστών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, πάντως, δεν φαίνεται να επιδρούν στο μέγεθος της «γκρίζας ζώνης», γεγονός, που όπως λένε στην κυβέρνηση, δείχνει και τα περιθώρια, που υπάρχουν. Στην ίδια δημοσκόπηση καταγράφεται αύξηση της αδιευκρίνιστης ψήφου που μετρήθηκε στο 18% από 16,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ενδιαφέρον για την ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και την στάση αναμονής του εκλογικού σώματος ενόψει ίσως και των εξελίξεων που θα επιφέρει η δημιουργία νέων κομμάτων, είναι και η απάντηση όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν «Άλλο κόμμα», ένα ποσοστό που αγγίζει το 7,8%, από 6,6% τον Οκτώβριο και 3,9% τον Σεπτέμβριο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέρχεται σε πρώτο πλάνο, με δεδομένο ότι τα προσωπικά του ποσοστά καταλληλότητας και αποδοχής είναι σαφώς διευρυμένα σε σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, αναλαμβάνοντας να επικοινωνήσει ο ίδιος το κυβερνητικό έργο και το θετικό πρόσημο των πολιτικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης. Έτσι, μετά την περιοδεία στη Ροδόπη, ανάρτησε βίντεο με τη νέα φορολογική κλίμακα για τους νέους, που θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο, ενώ σήμερα βρέθηκε στην Ελευσίνα, δίνοντας και πάλι έμφαση στην αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ισχυροποίησή της, όπως είπε.

Στο επίκεντρο, το κυβερνητικό επιτελείο επαναφέρει τα οικονομικά μέτρα, που μπαίνουν σε φάση υλοποίησης, με τον κ. Μητσοτάκη να δηλώνει ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να σκύψει πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα, προτάσσοντας ότι από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας.

Με την οικονομία να θεωρείται από το Μέγαρο Μαξίμου ως προνομιακός χώρος για την κυβέρνηση, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας, έμφαση δίνεται και σε δείκτες, όπως αυτός της ανεργίας, με την κυβέρνηση να μιλά για άλμα στην απασχόληση την τελευταία εξαετία. Κυβερνητικά στελέχη επικεντρώνονται στα στοιχεία νεότερης έκθεσης της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα για την ηλικιακή ομάδα 20 έως 64 ετών διαμορφώθηκε στο 71,7% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την καλύτερη επίδοση τουλάχιστον από το ξέσπασμα της κρίσης και συνιστά αύξηση άνω των 10 μονάδων συγκριτικά με το 2019, όταν μετρήθηκε στο 61,2%, και σχεδόν 17 μονάδων σε σχέση με το 2015.

Αναφέρεται, μάλιστα, ότι στη νεότερη μέτρηση της ανεργίας από την ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο, οι απασχολούμενοι υπερέβησαν τα 4,32 εκατομμύρια, που συνιστά την τέταρτη καλύτερη επίδοση μετά το 2010, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, με την ανεργία να έχει μειωθεί κατά σχεδόν 10 μονάδες από τον Ιούλιο του 2019, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν το κλίμα -που αποτύπωσαν η Real Polls, δυο μέρες νωρίτερα η Interview, με ποσοστό 29,2%, όπως και στα τέλη Οκτωβρίου η Marc με 30,5% και η Pulse με 29% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, δείχνει σταδιακά να αναπτύσσεται μια δυναμική. Σε κάθε περίπτωση, το κυβερνητικό επιτελείο θεωρεί κομβικό το επόμενο τρίμηνο, καθώς από τα τέλη Νοεμβρίου έως το τέλος Ιανουαρίου, θα έχουν πλέον εφαρμοστεί στο σύνολό τους τα νέα οικονομικά μέτρα, πριν το επόμενο ορόσημο του Απριλίου, με την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού.