Πυρκαγιά στο Αγρίνιο: Κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή στην Ποταμούλα - Μήνυμα εκκένωσης από το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή της Ποταμούλας, με πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες του agriniopress αναφέρουν ότι η φωτιά απειλεί κατοικημένη περιοχή, με τις πρώτες εικόνες που καταγράφονται να δείχνουν ότι είναι μία «ανάσα» από αυλές σπιτιών.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν επίσης επιστρατευτεί για τη διαχείριση της κατάστασης, καθώς και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Παράλληλα εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο ζητούνταν από τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς το Αγρίνιο.