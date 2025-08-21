Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

21/08/2025 • 12:33
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας για την οποία σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 6 οχημάτων. 

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

