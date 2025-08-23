Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Μαλώνα Ρόδου - Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο Ν. Αιγαίο την Κυριακή

Υπό μερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή στη Μαλώνα της Ρόδου. Επί τόπου σπεύδουν οχήματα της Π.Υ.Ρόδου.

Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο Ν. Αιγαίο τη Δευτέρα

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 24-8-2025, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Π.Ε. Ρόδου είναι πολύ υψηλός (Κατηγορία κινδύνου 4) και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας-επιφυλακής.

Παρακαλούνται οι πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών του Νότιου Αιγαίου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο, που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 199) σε οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψη τους.

Επίσης λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που εκδηλώνονται παρακαλούμε πολύ τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –Π.Ε. Ρόδου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμμορφώνονται σε όσα προβλέπονται στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψη τους.

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Κυριακή 24/08



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣σε:



📍Π.Ε. #Ρόδου #Σάμο #Ικαρία



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας



ℹ https://t.co/rAEzmqCrNv pic.twitter.com/9haLGglw2H — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025

Για την Κυριακή 24-8-2025 θα ισχύει η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στο Ν. 998/1979 (Α’ 289) για την Π.Ε. Ρόδου στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. υπ’ αριθ. πρωτ. 1653/12-5-2025 (ΑΔΑ ΨΛΠ17ΛΞ-8ΗΒ) Απόφαση και για τις περιοχές των νησιών Ρόδου, Σύμης που περιγράφονται σε αυτή

Η απαγόρευση θα ισχύσει κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι: