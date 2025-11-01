Προσωπικός Αριθμός: Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου η επιλογή των πολιτών - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Έως την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα μέχρι τις 5 Νοεμβρίου θα μπορούν οι πολίτες για να επιλέξουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό, αλλιώς μετά τις 5 Νοεμβρίου θα εκδοθεί αυτόματα.

Σημειώνεται πως ο Προσωπικός Αριθμός χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο, είναι μοναδικός και δεν μεταβάλλεται.

Η διαδικασία

Η διαδικασία έκδοσης είναι αρκετά απλή καθώς με λίγα «κλικ» μπορεί όποιος διαθέτει ΑΦΜ να εκδώσει τον Προσωπικό Αριθμό και να τον χρησιμοποιεί σε συναλλαγές του με το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει κάποιον άλλον αριθμό όπως είναι ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός ταυτότητας.

Μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr και κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet εκδίδεται σε λίγα λεπτά ο Προσωπικός Αριθμός, που αποτελείται από δύο πρώτα αλφαριθμητικά στοιχεία που επιλέγουμε οι ίδιοι, ένα τρίτο κατά σειρά ψηφίο που επιλέγει αυτόματα το σύστημα και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που έχει εκδώσει η εφορία.

Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα ορθά ονοματεπωνυμικά στοιχεία του και ημερομηνία γέννησης, Δήμο, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ και στην συνέχεια ενημερώνονται τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία που υποδεικνύει δεν ταυτίζονται με αυτά στο Μητρώο Πολιτών και ο πολίτης θεωρεί ότι δεν έχουν καταγραφεί εκεί ορθά, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκει για να τα διορθώσει.